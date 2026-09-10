여자 테니스 리바키나, US오픈 4강 오르며 생애 첫 세계 1위 확정

▲ 엘레나 리바키나

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여자 테니스 세계랭킹 2위인 엘레나 리바키나(카자흐스탄)가 2026 US오픈 준결승에 진출하며 생애 첫 세계랭킹 1위 등극을 확정했습니다.리바키나는 미국 뉴욕의 플러싱 메도스에서 열린 대회 11일째 여자 단식 8강전에서 예선을 거쳐 올라온 정친원(121위·중국)을 2시간 14분 만에 2대 1(3-6 6-1 6-4)로 물리쳤습니다.경기 초반 고전하면서 1세트를 내준 리바키나는 2세트 들어 경기 감각을 되찾았습니다.정친원을 압도하며 38분 만에 세트를 6대 1로 가져와 승부를 원점으로 돌렸습니다.마지막 3세트에서는 게임 점수 3대 4에서 브레이크 위기를 넘긴 뒤 4대 4에서 정친원의 더블폴트로 결정적인 브레이크에 성공했고, 자신의 서브게임을 지켜 승리했습니다.올해 호주오픈에서 개인 통산 두 번째 메이저 우승을 차지한 리바키나는 US오픈 첫 우승이자 통산 세 번째 메이저 정상에 도전합니다.또 대회가 끝난 뒤 발표되는 여자프로테니스(WTA) 단식 세계랭킹에서 99주 동안 1위를 지킨 아리나 사발렌카(벨라루스)를 제치고 생애 처음 1위에 오릅니다.리바키나는 경기 후 "세계 1위는 지금은 그저 숫자일 뿐"이라며 "준결승에 오른 만큼 내 목표는 대회에서 우승하는 것"이라고 말했습니다.리바키나는 2023년 대회 우승자인 미국의 코코 고프(세계 4위)와 준결승전을 치릅니다.2023년과 2024년에 이어 개인 통산 세 번째 US오픈 8강에 오른 정친원은 대회 첫 준결승 진출에 도전했지만 뜻을 이루지 못했습니다.지난해 여름 만성적인 오른쪽 팔꿈치 통증으로 수술받은 정친원은 올해 2월 돌아온 뒤에도 경기 감각을 찾는 데 어려움을 겪었습니다.한때 세계 4위였지만 121위까지 밀린 정친원은 이번 대회 예선부터 출전해 본선에 올랐습니다.2021년 우승자 에마 라두카누(영국) 이후 5년 만에 US오픈 여자 단식 8강에 오른 예선 통과 선수가 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지)