뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

환경단체 "영종도 신설 해안도로서 도둑게 '로드킬' 빈번"

유영규 기자
작성 2026.09.10 11:43 조회수
환경단체 "영종도 신설 해안도로서 도둑게 '로드킬' 빈번"
▲ 도둑게 로드킬 현장

인천 영종도 신설 해안도로에서 연안 생물인 도둑게가 이른바 '로드킬'을 당하는 일이 발생해 환경단체가 대책 마련을 촉구하고 나섰습니다.

인천녹색연합은 오늘(10일) 성명을 내고 "지난 7월 개설한 영종해안순환도로 청라하늘대교∼미단시티 구간에서 도둑게가 차에 치여 죽고 있다"며 "교통 편의와 지역 발전을 위해 개통된 도로가 생명을 앗아가는 죽음의 도로로 전락했다"고 주장했습니다.

그러면서 "지난달 두 차례 현장 조사를 통해 곳곳에 차에 치여 죽은 도둑게 사체 흔적을 확인했다"며 "인천시는 생태통로 설치를 비롯한 보호 방안을 적극적으로 검토해야 한다"고 요구했습니다.

도둑게는 평소 만조선보다 높은 육지 숲이나 굴속에서 생활합니다.

땅속 산소를 공급하고 유기물을 분해해 산림생태계를 건강하게 유지하도록 돕는 것으로 알려졌습니다.

이 개체는 매년 여름 산란철(7∼9월)에 알을 품은 암컷들이 야간 만조에 맞춰 새끼를 낳기 위해 바다로 내려가는 독특한 생태적 특징이 있습니다.

인천녹색연합은 "가장 큰 문제는 도둑게들이 바다로 가려면 해안도로를 건너야 한다는 점"이라며 "인천시는 해안, 갯벌, 육지를 하나의 연결된 생태계로 관리·보전해야 한다"고 밝혔습니다.
 
(사진=인천녹색연합 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지