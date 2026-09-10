필리핀 팔라완섬 인근 해상 여객선 화재…5명 사망·87명 실종

▲ 필리핀 여객선 화재 후 어민들에 의해 구조된 승객들

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필리핀 팔라완섬 인근 해상에서 여객선에 불이 나 5명이 숨지고 87명이 실종됐습니다.현지시간 10일 AP·로이터 통신 등에 따르면 전날 밤 필리핀 서부 팔라완섬 북부 코론 인근 해상에서 운항 중인 여객선에 불이 났습니다.이 사고로 5명이 숨지고 87명이 실종됐으며 42명이 구조됐다고 필리핀 해안경비대는 밝혔습니다.노에미 카야뱝 필리핀 해안경비대 대변인은 현지 매체와 인터뷰에서 "승선자 명단에 승객 117명과 승무원 17명이 탄 것으로 기록돼 있었다"면서도 "수색이 진행 중이어서 실종자 수는 바뀔 수도 있다"고 말했습니다.구조된 42명 가운데 승객은 38명이며 나머지 4명은 승무원으로 확인됐습니다.필리핀 해안경비대가 공개한 영상에는 여객선 선체가 완전히 화염에 휩싸인 모습이 담겼습니다.사고 당시 여객선은 마닐라 항구 지역에 있는 바세코에서 출발해 코론으로 향하던 중이었습니다.7천여 개의 섬으로 이뤄진 필리핀에서는 승선 제한 규정을 지키지 않거나 오래된 선박이 많아 해상 사고가 자주 일어납니다.1987년에는 여객선 도나 파스호가 유조선과 충돌한 뒤 침몰해 4천300여 명이 숨지면서 역대 최악의 해상 사고로 기록됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)