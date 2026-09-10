용혜인 임명 '반대' 73.4%·김승원 임명 '반대' 55.7%

▲ 용혜인·김승원

용혜인 성평등가족부 장관 후보자와 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 '임명 반대' 의견이 절반을 넘었다는 여론조사 결과가 오늘(10일) 나왔습니다.미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 7∼8일 실시한 조사에 따르면 '기본소득당 용혜인 의원의 성평등가족부 장관 임명'에 전체 응답자의 73.4%는 '반대한다'고 답했습니다.'찬성한다'는 18.4%, '잘 모름'은 8.3%였습니다.성별·연령·지역·정치 성향을 불문하고 오차 범위 밖에서 반대 의견이 우세했습니다.특히 30대에서는 임명 반대 응답이 80%를 넘었고, 지역별로는 여권의 심장부로 여겨지는 호남(67.2%)을 포함해 모든 지역에서 반대 응답이 60%를 상회했습니다.중도층에서는 임명 반대 응답이 70%를 넘겼고, 진보층에서도 반대 응답이 60% 이상이었습니다.민주당 지지층에서는 절반 이상인 54.2%가 용 후보자 임명을 반대했고, 조국혁신당 지지층(64.7%)도 반대 응답 비율이 더 높았습니다.'더불어민주당 김승원 의원의 법무부 장관 임명' 찬반에 대한 질문에도 '반대' 응답이 55.7%로 절반을 넘겼습니다.'찬성한다'는 30.7%, '잘 모름'은 13.6%였습니다.연령대별로 여권 지지 성향이 뚜렷한 40·50대에서도 절반 이상이 임명을 반대했습니다.30대에서는 반대 응답이 67%로 모든 연령대에서 가장 높았습니다.전 지역에서 임명 반대 응답이 앞섰고, 호남(찬 40.1%·반 45.8%)에서도 반대 응답이 오차범위 안에서 높았습니다.보수 지지세가 강한 대구·경북(65.9%), 부산·울산·경남(62.6%)을 제외하면 서울(57.2%)에서 반대 응답이 가장 높게 나타났습니다.중도층에서는 절반 이상인 56.4%가 김 후보자 임명을 반대했습니다.진보층에서는 찬성 응답(48.5%)이 높은 가운데, 반대 응답 34.2%로 집계됐습니다.17.2%는 '잘 모름'을 택했습니다.다만 민주당 지지층에서는 65.1%가 임명에 찬성한다고 답했습니다.조국혁신당 지지층은 찬성 40.5%, 반대 42.9%로 비등했습니다.여론조사는 만 18세 이상 전국 성인남녀 1천35명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0% 포인트입니다.ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 2.4%였습니다.(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)(사진=연합뉴스)