청와대, 용혜인·김승원에 "청문 절차 후 국민 눈높이로 판단 예정"

▲ 용혜인·김승원

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성기홍 청와대 홍보소통수석은 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자와 관련, "청문 절차를 거치고 난 이후 국민의 눈높이 등을 바탕으로 판단할 예정"이라고 밝혔습니다.성 수석은 이날 MBC 라디오에 출연해 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 두고 제기된 각종 의혹에 대해 "청문, 묻고 답하는 공식적인 절차 속에서 후보자의 말을 들어봐야 한다고 생각한다"면서 이같이 말했습니다.성 수석은 먼저 김 후보자의 신약 임상 승인 청탁 의혹을 꺼내며 "전 정부에서 검찰 수사가 있었고 불기소라는 형태를 통해 이미 보도된 사안이라 이를 검증 과정에서 놓쳤을 리는 없다"고 언급했습니다.이어 용 후보자의 겸직 문제에 대해 "검증의 영역 문제라기보다 후보자가 판단할 문제"라며 "후보자가 장관직을 받고 청문회를 진행하는 과정에서 본인이 판단하고 국민에 입장을 밝힐 영역"이라고 설명했습니다.지명 당시 청와대가 용 후보자에 의원 겸직 문제를 물었느냐는 질문엔 "민주당과 다른 당 의원을 널리 인재로 쓰는 차원에서 후보를 지명하는 과정 속에서, 지명의 전제로 '이걸 할래, 저걸 할래'라고 하는 것은 좀 다른 문제"라고 말했습니다.그러면서 "과거 전례라든지 관례, 그분이 처한 당의 특수한 사정들을 감안해서 본인이 국민들이 납득할 수 있게 설명하거나 판단을 취해야 할 사안"이라고 강조했습니다.프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령이 전날 "저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다"고 언급한 점을 두고 '연임 개헌을 안 한다는 것이냐', '연임을 안 한다는 것으로 이해하면 되느냐'는 진행자의 질문이 잇따르자 "그렇다"고 답했습니다.성 수석은 "이미 헌법적인 질서 속에선 (대통령) 임기가 제한돼 있기 때문에 항간에서 이야기하는 연임 자체는 아예 불가능한 사안이고 검토될 수도 없는 사안이라는 말씀을 한 걸로 해석하고 있다"고 설명했습니다.미국의 호르무즈 파병 요구와 관련해선, "호르무즈 해협 정상화에 대한 책임 있는 기여 방식을 놓고 다양한 옵션이 있는데, 구체적 방식은 아직 최종 결정된 바 없다"고 부연했습니다.'다양한 옵션'에 파병 외에 어떤 것이 있느냐는 진행자의 질문엔 "파병 옵션이 아니라면, 기술적 지원도 있을 수 있겠다"고 대답했습니다.그러면서 "어떤 사람들은 파병의 방식으로 전투병이나 비전투병(을 보내는) 이런 부분을 고민할 수 있겠지만, 그렇지 않고 다른 방식의 기여 방안도 한번 지혜롭게 찾아볼 수 있을 것"이라고 부연했습니다.여당의 조작기소 특검법안에 대한 입장을 묻는 말엔 "기소 과정에의 불법성 문제에 초점이 맞춰지는 것이지, 대통령의 사안으로 너무 부각되고 그걸 위한 법으로 생각되는 건 바람직하지 않다"며 "필요하다면 의견을 밝힐 기회가 있을 것"이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)