구윤철 "1인당 국민소득 4만 달러 달성 가능성 더 커져"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제ㆍ구조혁신 관계장관회의에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘 "금년도 1인당 국민총소득(GNI) 4만 달러 가능성이 더욱 확대됐다"고 밝혔습니다.구 부총리는 정부서울청사에서 경제관계장관회의 겸 구조혁신 관계장관회의를 열고 "2분기 경상 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 26.4% 증가해 47년 만에 가장 높은 증가율을 기록했다"며 이같이 말했습니다.그는 "우리 경제의 회복세가 한층 뚜렷해지고 있다"며 "8월 취업자 수도 18만 4천 명 증가해 중동전쟁 이후 처음으로 10만 명대 후반의 증가세를 회복했다"고 덧붙였습니다.구 부총리는 어려운 계층을 중심으로 소득이 증가한 결과가 나타난 2분기 가계동향조사와 국제 신용평가사 무디스·피치의 한국 경제 긍정 평가 등을 바탕으로 "우리 경제는 어려운 여건 속에서도 어느 때보다 탄탄하게, 그리고 분명한 회복과 성장의 방향으로 나아가고 있다"고 강조했습니다.그는 "정부는 이러한 경제지표 성과에 안주하지 않고 경제 성장세를 가속하며 국민들께서 체감하실 수 있도록 세심하게 정책을 설계하겠다"며 "구조혁신을 통해 우리 경제의 체질을 개선하는 등 성장의 기반을 내실 있게 다지는 노력도 강화하겠다"고 다짐했습니다.구 부총리와 과학기술정보통신부·문화체육관광부·산업통상부 등 관계 부처 장차관은 '철강산업 구조혁신을 위한 정책과제'를 논의했습니다.구 부총리는 "인공지능(AI) 기반 제조공정 혁신과 특수강 등 고부가화, 수소환원제철 중심의 저탄소 전환 등 철강산업 고도화 방안을 4분기 중 마련·발표하겠다"고 예고했습니다.이어 "철강뿐만 아니라 석유화학 등 주력산업의 고도화 방안도 순차적으로 논의해서 마련하겠다"고 덧붙였습니다.'지식산업센터 공실 대책 및 제도개선 방안'과 관련해서는 "공실·미분양 지식산업센터를 청년·신혼부부를 위한 공공임대주택으로 전환하는 등 공공사업을 통해 수요를 적극 창출하겠다"고 말했습니다.'무역기반 재정·금융범죄 단속방안' 안건에는 "신규 상장과 정책금융 지원, 정부 보조금 편취를 노린 수출실적 조작 행위, 저가 수입품의 국산 둔갑 행위 등 공공조달 부정 납품 등을 집중 점검한다"고 했습니다.구 부총리는 내년 여름 서울에서 열리는 '2027 세계청년대회'를 언급하며 "국내·외 100만여 명 청년들의 참가가 예상되는 대규모 국제행사로, 생산·고용유발 등 경제적 효과와 함께 전 세계 청년을 대상으로 한 우리 문화 홍보 등 국가이미지 제고가 기대된다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)