정점식 "제2의 용혜인 안 보려면 준연동형 비례대표제 폐지해야"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(10일) 비례대표 국회의원 겸직 논란 등이 제기된 용혜인 성평등가족부 장관 후보자와 관련 "이 모든 원인은 근본적으로 잘못된 준연동형 비례대표제"라며 더불어민주당에 준연동형 비례대표제를 전면 폐지하는 선거제도 개혁 논의를 시작할 것을 제안했습니다.정 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "용 후보자에게 두 번이나 국회의원 공천을 준 정당은 민주당이고 기본소득당을 원내 정당으로 만들어준 것도 모두 민주당이다. 민주당은 이에 대한 무한한 책임을 느껴야 한다"며 이같이 촉구했습니다.그는 "함량 미달의 좌파 정당들이 선거 때가 되면 '숙주 정당' 민주당을 중심으로 '떴다방 정당'처럼 모인다. 국민의 선택이 아닌 민주당의 선택으로 비례대표 순번을 받아 국회에 입성해 민주당 전위대 노릇을 한다"며 "이런 저질 제도는 이제 없애야 한다"고 말했습니다.그러면서 준연동형 비례대표제에 대해 "선거 제도는 여야 합의로 바꾼다는 오랜 관례를 깨고 고위공직자범죄수사처 설치와 뒷거래로 탄생한 악법"이라며 "이런 법을 그대로 두면 선거 때마다 '제2, 제3의 용혜인'을 우리 국민들은 봐야 한다"고 말했습니다.그는 용 후보자에 대해 "연막탄인 줄 알았는데 조명탄이었다. 좌파 정당의 위선과 부패의 민낯을 환하게 비추고 있다"고 비꼬았습니다.이와 함께 정 원내대표는 김승원 법무부 장관 후보자, 강신철 국방부 장관 후보자, 홍지선 국토부 장관 후보자, 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 등 4명을 거론하며 "모두 함량 미달로 인사청문회까지 갈 필요가 없고 그전에 사퇴하기 바란다"고 촉구했습니다.그는 이들 후보자 4명에 대해 제기된 각종 의혹을 나열한 뒤 "이 대통령은 하자투성이 인사로 국민 염장을 질러놓고 프랑스에서 배우와 셀카를 찍고 있다"며 "참으로 통탄스럽다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)