'오디세이' 하락세vs'옵세션' 상승세…박스오피스 판도

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영화 '오디세이'와 '옵세션'이 박스오피스 1,2위를 수성했다.10일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '오디세이'는 9일 전국 7만 6,675명을 동원해 박스오피스 1위를 지켰다. 누적 관객 수는 1,019만 2,012명.이어 '옵세션'이 2만 6,367명을 동원해 박스오피스 2위를 수성했다. 누적 관객 수는 23만 9,527명.'오디세이'는 개봉 5주 차 주말인 지난 6일 대망의 천만 고지에 올랐다. 6주 차인 평일에도 1위 행진을 이어갔다. 다만 6주 차에 접어들며 일일 관객 수가 10만 명 아래로 떨어졌다.반면 '옵세션'은 개봉 주 박스오피스 3위로 출발해 2주 차부터 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 제치고 2위로 올라섰다. 일일 관객 수 역시 상승 곡선을 타고 있다.상영 규모면에서 천만 영화 '오디세이'와 3배 이상 차이나는 것을 감안하며 엄청난 선전이라 할 수 있다.'오디세이'와 '옵세션'의 2파전으로 짜인 판도는 오는 16일 개봉하는 '인턴'을 기점으로 요동칠 가능성이 있다. 오는 23일에는 추석 연휴를 겨냥한 '암살자(들)', '타자: 벨제붑의 노래', '가능한 사랑'까지 개봉하면 박스오피스 판도는 재편될 것으로 예상된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)