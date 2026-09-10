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폴더블 아이폰 공개 애플, 주가 0.3%↓

유덕기 기자
작성 2026.09.10 09:25 조회수
2026년 9월 9일 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노의 애플 캠퍼스에서 열린 신제품 발표 행사에 전시된 아이폰 듀오
▲ 2026년 9월 9일 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노의 애플 캠퍼스에서 열린 신제품 발표 행사에 전시된 아이폰 듀오

애플이 현지시간 9일 첫 접이식(폴더블) 아이폰을 공개하며 시장의 관심을 모았지만 주가는 조금 내린 채 마감했습니다.

이날 뉴욕 증시에서 애플 주가는 약세로 시작해 소폭 등락을 거듭하다 전날보다 0.28% 내린 315.34달러로 마감했습니다.

신제품 발표 도중인 오후에 전날 대비 1.9%까지 떨어졌다가 이후 낙폭을 상당 부분 만회한 가운데 장을 마쳤습니다.

애플의 신제품은 이미 예상됐던 재료여서 주가에 새로운 긍정적 요인이 되지 못한 것으로 보입니다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 뱀시 모한 애널리스트는 "과거 사례를 볼 때 애플은 신제품 발표 직후 '뉴스에 파는' 형태의 단기적 주가 하락이 나타날 수 있다. 하지만 이후 1~2개월 이내 회복하는 경향이 있다"고 말했습니다.

최근 메모리 비용 상승으로 원가 부담을 강하게 느끼고 있다는 점도 주가 상승 제약 요인입니다.

애플은 이날 신제품 공개 행사를 통해 '아이폰 듀오'를 선보였습니다.

이 제품은 접었을 때 여권과 비슷한 크기로, 삼성전자가 지난 7월 선보인 '갤럭시 Z 폴드8'과 유사한 크기와 형태입니다.

아이폰 듀오는 256GB(기가바이트) 모델 가격이 1천999달러(한국 판매가 329만 원)로 책정됐으며, 다음 달 16일 예약주문을 시작하고 23일부터 매장에서 구매할 수 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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