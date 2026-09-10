이정후, 동점 2타점 2루타 포함 멀티히트로 타율 0.281…역전승 앞장

▲ 이정후가 8회말 동점 2타점 2루타를 날렸다.

이정후(29)가 짜릿한 동점 2루타와 결승 득점을 올리며 샌프란시스코 자이언츠의 역전승을 이끌었습니다.이정후는 오늘(10일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스와 홈경기에서 2루타 한 방을 포함해 4타수 2안타 2타점 1득점을 기록했습니다.나흘 만에 멀티히트를 터뜨린 이정후는 시즌 타율을 0.281(505타수 142안타)로 끌어올렸습니다.5번 타자 우익수로 선발 출장한 이정후는 2회말 좌전안타를 치고 나갔습니다.4회에는 유격수 땅볼에 그쳤고, 7회말에는 우익수 뜬공으로 잡혔습니다.하지만 이정후는 경기 후반 결정적인 한 방으로 샌프란시스코가 전세를 뒤집는 데 앞장섰습니다.1대 6으로 끌려가던 샌프란시스코는 8회말 브라이스 엘드리지와 조나 콕스의 적시타로 4대 6으로 따라붙었습니다.계속된 투아웃 1, 2루에서 타석에 나선 이정후는 우익수 키를 넘어 펜스를 직접 때리는 2타점 2루타를 날려 6대 6 동점을 만들었습니다.이정후에 이어 등장한 한국계 셰이 위트컴은 중월 2루타로 이정후를 불러들여 경기를 뒤집었습니다.이정후와 위트컴의 활약 속에 8회에만 6점을 뽑은 샌프란시스코는 세인트루이스를 7대 6으로 꺾고 3연승을 달렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)