예인선 실종자 1명 발견…100km 떨어진 포항에서

<앵커>



지난주 부산 앞바다에서 전복된 예인선 선원 6명 가운데 1명이 숨진 채 발견됐습니다. 사고 현장에서 100km 넘게 떨어진 경북 포항의 한 해변에서 발견됐는데 남은 5명을 찾기 위해 해경은 수색 구역을 넓히고 있습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



지난 2일 부산 앞바다에서 발생한 예인선 티엔에스캐처호 전복 사고.



사고 발생 일주일 만인 어제(9일) 오전 8시 50분쯤, 실종됐던 티엔에스캐처호의 한국인 선원 50대 A 씨의 시신이 발견됐습니다.



A 씨의 시신은 사고 현장에서 100km 넘게 떨어진 경북 포항시 남구 도구해수욕장 인근 해변에서 수습됐습니다.



환경미화원이 해변에서 시신을 발견해 신고했는데, 신원 확인을 위해 해경은 시신에서 발견된 휴대전화 등에 대한 디지털 포렌식과 지문 감식 등을 거쳐 티엔에스캐처호의 2기관사 A 씨라고 확인했습니다.



앞서 티엔에스캐처호는 지난 2일 부산 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 고장 난 컨테이너선을 예인하다 전복됐습니다.



당시 티엔에스캐처호에는 한국인 6명과 인도네시아인 2명 등 8명이 승선 중이었습니다.



이 가운데 인도네시아인 1명은 구조됐으나 한국인 1명은 의식이 없는 채 발견돼 숨졌고, 나머지 6명은 실종돼 수색 작업이 이뤄지고 있었습니다.



나머지 실종자에 대한 수색은 9일째 이어지고 있지만 풍랑과 강풍 등 기상 여건이 좋지 않아 해경은 어려움을 겪고 있습니다.



해경은 "나머지 5명을 찾기 위해 강원·경북을 관할하는 동해지방해양경찰청까지 수색 구역을 확대했다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 소지혜)