애플, 접이식 '아이폰 듀오' 공개…한국 판매가 329만 원부터

▲ 애플 첫 폴더블 '아이폰 듀오'

애플이 아이폰의 첫 폴더블(접이식) 모델인 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'를 공개했습니다.존 터너스 애플 신임 최고경영자(CEO)는 현지시간 9일, 캘리포니아주 쿠퍼터노의 애플 본사 '애플파크'에서 '아이폰 듀오'를 처음 선보였습니다.아이폰 듀오는 접었을 때 5.4인치, 펼치면 7.6인치로 여권과 비슷한 크기입니다.지난 7월 삼성전자가 선보인 '갤럭시 Z 폴드8'과 유사한 모양입니다.아이폰 듀오는 펼쳤을 때는 양쪽 두 화면에서 각기 다른 앱을 실행하는 멀티 태스킹도 지원합니다.아이패드에서만 쓸 수 있었던 애플펜슬 필기도 가능합니다.다만 얼굴인식 잠금 해제 기능인 '페이스 아이디'는 포함되지 않고, 지문인식 기능인 '터치 아이디'를 적용했습니다.아이폰용 최신 모바일 칩인 'A20 프로'와 자체 통신 칩인 'C2'를 장착했고, 증기실(베이퍼챔버)을 장착하는 등 발열 관리를 통해 성능 저하도 막았습니다.아이폰 듀오는 256GB 모델 가격은 1,999달러(한화 269만 원)으로 시작하는데, 한국 판매가는 329만 원으로 책정됐습니다.부가가치세와 환율 변동성 등이 반영된 거란 설명입니다.다음 달 16일 예약주문을 시작하고 23일부터 매장에서 구매할 수 있습니다.다만, 애플은 아이폰 듀오의 출시 국가 등은 이날 행사에서 발표하지 않았습니다.애플은 이날 아이폰18 프로 시리즈와 무선이어폰 에어팟5, 스마트 손목시계 애플워치 시리즈 12와 애플워치 울트라4 등도 함께 공개했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)