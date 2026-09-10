'날아라 날아 로보트야'…12ｍ 키·20톤 태권브이 실물 '인기'

▲ 태권브이 로봇 앞 태권도 공연

국내 최초의 로봇 만화영화 캐릭터인 '로보트 태권브이'를 재연한 실물이 전북 무주에서 열리는 제30회 반딧불축제에 등장해 큰 인기를 끌고 있습니다.9일 무주군에 따르면 읍내 무주군립최북미술관 옆 글로벌태권존(태권브이랜드)에 폭 18.3m, 높이 22m의 격납고에 거대 로봇 태권브이 실물이 전시돼 있습니다.군이 한 업체에 의뢰해 제작된 로봇 태권브이는 무주반딧불축제 30주년 및 만화영화 로봇 태권브이 50년을 맞아 관광객에게 공개됐습니다.키 12ｍ, 무게 20t(톤)의 거대 태권브이 로봇은 지난 4일 반딧불축제 전야제에서 19가지 태권도 품새를 선보이기도 했습니다.거대 로봇의 다소 어색해 보이는 옆차기를 비롯한 태권도 동작에도 관광객들은 큰 박수를 보냈습니다.태권브이 로봇은 34개의 독립 관절을 적용하고 유압식 액추에이터와 정밀 제어 기술 등을 활용해 다양한 동작을 구현합니다.태권브이 로봇은 오는 11일 '로봇 태권브이의 전설을 만나다' 행사에서 제대로 만날 수 있습니다.당일 만화영화 '로봇 태권브이'를 만든 김청기 감독의 토크 콘서트와 단국대 태권도시범단 공연 등도 열립니다.특히 로봇 태권브이의 품새 시범이 당일은 물론 12일 오후 4시, 5시 30분, 7시에 각각 펼쳐집니다.방문객 김 모(50) 씨는 "'달려라 달려 로보트야 날아라 날아 태권브이' 주제가에 맞춰 멋지게 하늘을 날던 태권브이 화면이 생생하게 떠오른다"며 "그 기억 속의 태권브이를 무주반딧불축제에서 다시 만나게 돼 정말 반갑고 감회가 새로웠다"고 전했습니다.이현우 무주반딧불축제 지원단장은 "오는 11일과 12일 로봇 태권브이는 음악에 맞춰 옆차기, 돌려차기, 손날치기 등 다양한 품새 동작을 선보인다"며 "옛 추억과 현재 청소년들의 동경이 공존하는 무대가 될 것"이라고 말했습니다.(사진=무주군 제공, 연합뉴스)