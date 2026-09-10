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[날씨] 출근길 쌀쌀…큰 일교차 유의

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작성 2026.09.10 06:27 조회수
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아침 출근길 공기가 제법 쌀쌀해 겉옷 꼭 챙겨주셔야겠습니다.

현재 서울이 15.9도, 대구가 14.4도 등 중부와 남부 내륙을 중심으로 기온이 15도 안팎으로 떨어져 있어 평년보다 3도에서 5도가량 낮습니다.

자세한 지역별 현재 기온 태백이 9.6도로 한 자릿수로 출발하고요, 춘천은 12.4도 가리키고 있습니다.

한낮에는 볕이 기온을 끌어올리며 내륙을 중심으로 일교차가 10에서 15도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다.

자세한 낮 기온도 보시면 서울과 대전, 대구 25도, 광주는 29도까지 오르겠습니다.

오늘(10일) 전국 하늘 가끔 구름 많겠습니다.

수도권 지역은 대기가 건조해 산불 등 화재에 유의하셔야겠고요, 내일까지 해안은 강한 너울이 예상돼 해안가 출입은 자제해 주셔야겠습니다.

당분간 이렇듯 일교차만 유의하신다면 쾌청한 초가을 날씨 만끽하시기 좋겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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