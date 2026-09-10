1. 순방 마치고 오늘 귀국…"제 임기 헌법상 제한"



이재명 대통령이 프랑스 순방을 마치고 오늘(10일) 귀국합니다. 현직 대통령 연임 개헌 의혹이 논란인 가운데 이 대통령은 자신의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다고 언급했습니다.



2. "이란전, 선거 직후 끝날 것"…중동 위기 최고조



트럼프 미국 대통령이 이란은 더 이상 버틸 힘이 없다며 미국 중간선거 직후 이란 전쟁이 끝날 것이라고 말했습니다. 하지만 사상 최대 규모의 유조선 공격과 해상 봉쇄 위협이 이어지며 중동 위기감은 최고조로 치닫고 있습니다.



3. 부산 예인선 실종자 시신 발견…"수색 범위 확대"



부산 앞바다에서 예인선 전복 사고로 실종됐던 선원 6명 가운데 1명이 일주일 만에 숨진 채 발견됐습니다. 해경은 남은 5명을 찾기 위해 수색 범위를 확대하고 있습니다.



4. 김승원 인사청문회, 증인 없는 '맹탕 청문회' 될 듯



다음 주로 예정된 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회가 결국 증인 없는 청문회가 될 전망입니다. 여야는 밤사이 추가 협상에서도 간극을 좁히지 못하고 식약처 청탁 의혹과 관련한 증인 채택을 모두 불발시켰습니다.