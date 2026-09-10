"수색 미흡, 계속 찾아달라"…구호대 2진 파견 추진

<앵커>



네팔 대홍수 현장에 파견된 우리 정부 긴급구호대가 내일(11일) 귀국길에 오릅니다. 실종자 가족들은 수색이 충분히 이뤄지지 않았다며 추가 수색을 요청했고 정부는 구호대 2진 파견을 준비하고 있습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



네팔 바타르에 마련됐던 우리 정부 긴급구호대 베이스캠프의 철수 작업이 시작됐습니다.



지난 2일 네팔에 도착했던 긴급구호대는 예정됐던 열흘 간의 활동을 마치고 내일 군 수송기를 통해 귀국길에 오릅니다.



[이규호/한국 해외긴급구호대장 : (여러) 제약 속에서도 터널 수색, 도보 수색, 드론 수색을 통해 실종자를 찾기 위한 최선의 노력을 다했습니다. 안타까운 마음으로 국내 복귀를 준비하게 되어 마음이 상당히 무겁습니다.]



실종 한국인 9명 가운데 3명이 소속된 남동발전 실종자 가족들은 현지시간 어제 오전 네팔 카트만두에서 기자회견을 열었습니다.



[실종자 가족 : 실질적인 도보 수색 한번 없이 항공 조망과 차량 이동으로 특이 사항 없다고 발표하더니 이제는 안전을 핑계로 수색 종료를 선언했습니다.]



SNS 영상 등을 토대로 산 쪽으로 대피한 인원이 있을 수 있다며 추가 수색을 요청했습니다.



해당 영상에는 토사가 섞인 거대한 물줄기가 파란 지붕의 남동발전 건물 쪽으로 밀려오는 가운데 차량 3대가 급히 빠져나가는 모습이 보이고 누군가 차에서 내려 산 옆길로 달려가는 장면도 담겨 있습니다.



가족들은 네팔 현지 직원이 산 쪽으로 탈출하는 것을 봤다는 말도 했다며 이 지역 추가 수색을 요구했습니다.



[실종자 가족 : 산으로 올라갔고, 물에 본인도 휩싸였다가 다시 튕겨 나가서 살았다는 분도 있으시고….]



정부는 수색 활동 지속을 위한 구호대 2진 파견을 추진하기로 했는데 파견 규모와 시기, 구체적 역할은 민관합동 긴급구호협의회에서 확정해 발표할 예정입니다.