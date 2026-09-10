두쫀쿠·버터떡 이어…"요즘 난리" 디저트 정체

끝으로 두쫀쿠, 버터떡에 이어서 이번엔 피자 설기라는 디저트가 인기라고요?



예, 이름 그대로 포슬포슬한 이 백설기 위에 토마토 소스와 페퍼로니, 치즈 등을 얹은 퓨전 디저트입니다.



최근 유튜브와 SNS 에는 피자 설기를 사기 위해서 오픈 전부터 줄을 서는 웨이팅 브이로그부터 시식 후기, 직접 만들기 영상까지 잇따라 올라오고 있습니다.



피자 설기의 발원지로 꼽히는 곳은 부산 영도의 한 동네 떡집인데요.



가업을 이어받은 청년 사장이 전통 떡에 젊은 감각을 더해서 개발한 메뉴가 숏폼 영상을 타고 입소문을 탔습니다.



열풍은 전국 떡집으로 번지고 있습니다.



인천의 한 떡집은 하루 판매량이 200개에서 최대 6,000개로 급증했고요.



광명의 한 떡집은 주문이 몰려서 추석 연휴 전까지 예약을 중단하기도 했습니다.



(화면출처 : 유튜브·온라인 커뮤니티)