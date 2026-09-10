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"중국인들이 경복궁서" 잇따라 포착…논란 확산

이강 기자
작성 2026.09.10 07:03 수정 2026.09.10 07:11 조회수
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첫 번째 소식은요.

'경복궁에서 한푸 입고 찰칵'입니다.

여기서 말하는 한푸라는 게 중국의 전통 의상을 말하거든요.

실제 경복궁 일대에서 중국 의상을 입고 사진을 촬영하는 중국인 관광객들이 잇따라 포착돼 논란이 일고 있습니다.

한 중국인이 붉은색 계열의 중국 전통 의상을 입고 있습니다.

왼쪽 사진 보면 경복궁 월대에 서 있는 모습 볼 수 있는데요.

서경덕 성신여대 교수가 누리꾼들에게 제보를 받았다며 SNS에 이런 사진들을 올렸습니다.

이렇게 최근 중국 SNS인 웨이보, 샤오홍슈 등에는 한푸를 입고 경복궁에서 촬영한 사진과 영상이 잇따라 올라오고 있습니다.

서 교수는 중국인 관광객들이 다른 나라를 여행하면서 자국의 전통 의상을 입는 게 문제는 아니지만 촬영 장소에 대한 설명 없이 콘텐츠가 유통이 된다면 다른 나라 이용자들이 이 한푸를 한국의 전통 복식으로 오인할 가능성이 있다고 지적했습니다.

이어 중국 인플루언서들은 다른 나라의 역사와 문화를 먼저 존중하는 글로벌 매너를 갖춰야 한다고 덧붙이기도 했습니다.

(화면출처 : 서경덕 교수 SNS)
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