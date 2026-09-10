이 대통령, 프랑스 국빈방문 일정 마무리…국내 현안 집중할 듯

▲ 프랑스 국빈 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 파리 오를리 공항 공군1호기에서 환송객에게 인사하고 있다

이재명 대통령이 4박 5일간의 프랑스 국빈 방문 일정을 마무리하고 귀국길에 올랐습니다.이 대통령과 김혜경 여사는 현지시간 9일 저녁, 파리 오를리 국제공항에서 프랑스 롤랑 레스퀴르 재무장관, 마티아스 덩정 발느마른느 주 부지사와 권혁은 주프랑스대사 내외 등의 환송을 받으며 공군 1호기에 올랐습니다.이 대통령은 귀국에 앞서 이날 브룬 피베 프랑스 하원의장을 만나고, 동포 오찬 간담회, 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장 접견 등의 일정을 소화했습니다.동포 간담회에서 이 대통령은 "저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다"고 언급하기도 했습니다.취임 초 정상외교 일정이 많은 이유를 설명하는 과정에서 나온 건데, 국민의힘 등 보수 야권이 주장하는 '연임 개헌' 의혹에 대한 반박이란 해석도 나왔습니다.이 대통령은 지난 7일 프랑스 남부 생폴드방스에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에 공동 의장 자격으로 참석해 5년간 5억 유로(한화 약 8,000억 원)를 영상산업에 투자하겠다는 계획을 밝혔습니다.이어진 파리 일정에서 이 대통령은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 현지시간 8일, 정상회담을 갖고 양국의 전략적 협력 기반 확대 방안과 호르무즈 해협의 자유 통항 문제 등을 논의했습니다.양국 기업 교류 행사인 한-프랑스 비즈니스 라운드테이블에도 참석해 정부 차원에서도 기업 간 협력을 촉진하겠다는 뜻을 전했습니다.프랑스 국빈 방문 일정을 마친 이 대통령은 귀국 직후부터 다음 주 서울에서 처음 열리는 한-중앙아시아 정상회의 준비와 더불어 국내 현안에 집중할 것으로 보입니다.김승원 법무부장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 논란과 '호르무즈 파병' 관련 문제, 대미투자 등이 주요 현안으로 꼽힙니다.(사진=연합뉴스)