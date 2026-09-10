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[날씨] 오늘 아침 기온 뚝…서울 16도, 큰 일교차 주의

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작성 2026.09.10 00:54 조회수
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오늘(10일) 아침은 제법 서늘하겠습니다.

서울이 16도, 대전이 15도, 파주가 12도로 어제 아침보다 4~6도가량의 기온이 크게 떨어지겠는데요.

9월 하순에 해당하는 기온입니다.

긴소매 옷차림으로 급변하는 기온에 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.

한편 여전히 영남 해안가를 중심으로 강풍 특보가 발효 중이고요.

당분간 동쪽 해안가로는 강한 너울이 밀려들어와 해안가 안전사고 유의하셔야겠습니다.

오늘도 남부 지방 중심으로는 바람이 다소 강하게 불겠고 그 밖의 전국은 대체로 맑은 가운데 수도권은 대기가 건조하겠습니다.

일교차도 크게 벌어지겠습니다.

아침 기온은 서울이 16도, 태백은 10도까지 떨어지겠고요.

낮 기온 서울이 26도, 대구가 25도, 광주는 29도까지 오르겠습니다.

주 후반에는 하늘에 구름양이 늘어나겠지만 별다른 비 예보는 없고요, 제주 산지에만 비 소식이 나와 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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