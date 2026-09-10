냉동창고 '1주 전' 설치…파주 동행 남성도 입건

<앵커>



경기 파주의 한 카페 냉동창고에서 시신이 발견됐다는 보도 전해드렸는데요. 그보다 일주일 앞서 냉동창고가 운반·설치된 것으로 드러났습니다. 경찰은 사고 당일 서울에서 파주까지 피해 여성을 데려다준 남성을 추가 입건하는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.



조민기 기자가 보도합니다.



<기자>



대형 화물차 한 대가 거대한 흰색 컨테이너를 실은 채 골목길을 지나갑니다.



5시간쯤 뒤 화물차가 돌아갈 때는 빈 차였습니다.



지난달 27일 파주 냉동창고 살인사건의 피의자 30대 신 모 씨가 사건 발생 일주일 전 컨테이너형 냉동창고를 카페로 들여온 겁니다.



주민들은 갑작스러운 냉동창고 등장에 의아했다고 말했습니다.



[인근 주민 : 우리도 의아했지. 거기에 전혀 없었거든. 근데 냉동창고를 갖다 놓은 이유가 뭔지….]



냉동창고에서 60대 여성 시신과 함께 발견된 500억 원대 위조 백화점 상품권은 신 씨가 지난 7월 한 인쇄업체를 찾아 영화 촬영에 필요하다며 주문을 의뢰한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 상품권 위조 관련 혐의로 또 다른 남성 A 씨를 입건했습니다.



A 씨는 사건 당일 서울에서 피해 여성을 자신의 차량에 태워 파주에 내려줬고 이후 여성은 카페 사장 신 씨 차량에 탑승한 것으로 전해졌습니다.



그날 저녁 피해 여성 연락이 안 된다고 가족에게 알린 인물도 A 씨입니다.



경찰은 A 씨가 위조 상품권 제작과 거래에 개입한 정황을 파악하고 구체적인 역할 등을 확인하고 있습니다.



실종 상태에서 신 씨가 피해 여성 행적에 대해 거짓 진술로 수사에 혼선을 준 만큼 경찰은 휴대전화 포렌식 조사 등을 통해 진술 신빙성을 따져보고 있습니다.



이번 사건의 피의자 신 씨의 실명과 사진 등 신상이 SNS를 통해 확산하는 가운데, 경찰의 신상정보 공개 여부에도 관심이 모아지고 있습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 최혜란)