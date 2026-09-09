부산 예인선 전복 사고 7일 만에 포항 해변서 실종자 1명 숨진 채 발견

▲ 부산 앞바다 예인선 전복 사고 실종자 수색작업

지난 2일 부산 앞바다에서 발생한 예인선 티엔에스캐처호 전복 사고로 실종된 선원 6명 중 1명의 시신이 오늘(9일) 발견됐습니다.사고가 발생한 지 7일 만입니다.오늘 오전 8시 48분쯤 경북 포항시 남구 도구해수욕장 인근 해변에서 티엔에스캐처호의 50대 한국인 선원 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.환경미화원이 시신을 발견해 신고한 것으로 알려졌습니다.시신은 해경의 휴대전화 디지털 포렌식과 지문 대조 등 신원 확인 작업을 거쳐 티엔에스캐처호의 실종 선원 A 씨로 확인됐습니다.티엔에스캐처호는 지난 2일 부산 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 기관 고장으로 못 움직이는 컨테이너선 M호를 예인하다 전복됐습니다.이 선박에는 한국인 6명과 인도네시아인 2명 등 8명이 승선 중이었습니다.이 가운데 인도네시아인 1명은 구조됐으나 한국인 1명은 의식이 없는 채 발견돼 숨졌습니다.나머지 6명은 실종돼 수색작업이 진행 중이었습니다.구조된 인도네시아인 선원은 사고 당시 티엔에스캐처호에서 다른 선원이 뛰어나오는 것을 봤다고 진술했는데, 해경은 그가 A 씨인 것으로 보고 있습니다.A 씨가 발견된 장소는 사고 해역으로부터 100㎞ 넘게 떨어져 있습니다.조류에 휩쓸려 그곳까지 떠내려간 것으로 보입니다.해경이 컨테이너선 M호 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석한 결과, 티엔에스캐처호 실종자 6명 중 2명은 전복 사고 직후 내부에서 빠져나와 바닷물에 빠진 것으로 파악됐습니다.해경은 사고 해역에서 8일째 수색 중이지만, 풍랑과 강풍 등 기상 여건 악화로 난항을 겪고 있습니다.(사진=연합뉴스)