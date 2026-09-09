이 대통령, 프랑스 하원의장 면담…"한·프, 새로운 140년 열어가길"

▲ 이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 파리 하원의장 공관에서 브룬 피베 프랑스 하원의장을 면담하고 있다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 브룬 피베 프랑스 하원의장과 면담을 하고 양국 협력 방안을 논의했습니다.현지시간 9일, 피베 하원의장의 공관 집무실에서 이뤄진 면담에는 한국에서 조현 외교부 장관과 위성락 국가안보실장, 프랑스 측에서 브뤼노 피쉬 외교상임위원장, 사브리나 세바이히 한-프랑스 의원 친선협회장 등이 자리했습니다.이 대통령은 올해가 양국의 수교 140주년임을 고려, 방명록에 "한국과 프랑스 간의 새로운 140년, 양국의 정부와 국회가 함께 열어가길 바란다"고 적었습니다.면담에서 이 대통령은 세계적으로 민주주의가 위협받는 환경에서 국민의 의사를 정치에 반영하는 것이 민주주의의 핵심이라고 강조하고, 이 과정에서 의회가 매우 중요한 역할을 담당한다 평가했다고, 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑을 통해 전했습니다.이 대통령은 또, 프랑스혁명이 자유와 평등, 국민주권의 가치를 확산시키며 한국이 국민주권의 시대를 열어가는 데도 중요한 영향을 미쳤다고 강조했습니다.이어 프랑스와 한국이 모범적 민주주의 국가로서 자유와 평등을 기반으로 경제발전 및 첨단산업 확대 등 지속적으로 발전해 나가는 데는 자유와 평등이라는 민주주의의 기본 가치가 든든한 기반이 되었다고 짚었습니다.면담 종료 후, 이 대통령은 한국에서 태어나 프랑스로 입양돼 피베 하원의장과 함께 일한 동료를 소개받아 인사를 나누기도 했습니다.(사진=연합뉴스)