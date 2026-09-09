한성숙 총리, 대통령 지지도 하락세에 "국민 목소리 엄중하게 들어"

▲ 한성숙 국무총리가 9일 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 답하고 있다.

한성숙 국무총리는 9일 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 최근 하락세를 보이는 것과 관련, "국민께서 주시는 목소리를 정말 엄중하게 듣고 있다"고 말했습니다.한 총리는 오늘 국회 대정부질문에서 국민의힘 윤재옥 의원이 여론조사 결과에 대한 입장을 묻자 "어떤 부분을 잘하고, 어떤 부분을 못 하고 있는지 제대로 보고, 바꿔야 할 부분에 대해 진지하게 고민해야 한다고 생각한다"며 이같이 언급했습니다.윤 의원이 지지율 하락의 이유를 묻자 한 총리는 "국민들께서 원하시는 부분에 저희가 잘 닿지 못하는 부분들, 잘 되고 있지만 잘 설명되지 못하는 부분들, 저희가 부족한 부분들, 이런 부분들이 있기 때문에 나타난 결과"라고 답했습니다.윤 의원이 최근 개각이 잘못했다는 취지로 지적하자 한 총리는 "의혹이 제기됐고, 문제가 된다는 부분들은 청문회를 통해 소명과 설명, 국민 눈높이에 맞는 절차들이 필요하다는 생각"이라고 답했습니다.그러면서 한 총리는 "그 과정을 통해 (후보자가) 공직자로 어떤 자세를 가져야 되는지를 느껴야 되는 시간이고, (국회가) 청문회를 통해 후보자를 검증하고, 국민이 보신 이후 나머지 임명 절차들이 진행될 것"이라며 "(이런) 절차도 우리가 지켜야 할 굉장히 중요한 민주적 절차라고 생각한다"고 거듭 강조했습니다.국민의힘 나경원 의원이 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 논란을 두고 '(청와대) 인사 검증 시스템이 제대로 작동하는가'라고 지적하자 한 총리는 "최선을 다해 실력 있는 분들을 추천드리기 위해 진행하고 있다"며 "유능하신 분들이라 생각해서 제청드렸다"고 밝혔습니다.한 총리는 용 후보자 제청 이유와 관련한 개혁신당 이준석 의원의 질의엔 "여성 의원으로서 그동안 보여줬던, 기본소득당 대표로서 보여줬던 모습들과 일하는 여성으로서 보여줬던 부분들에 대한 평가, 관련된 내용들을 봤다"고 설명했습니다.한편 이 의원이 국민의힘이 추진하는 사전투표 폐지에 대한 입장을 묻자 한 총리는 "중앙선관위에서 입장을 표명해야 하고 선거법으로도 개정해야 되는 부분"이라면서도 "사전투표가 굉장히 편리하고 국민 참여를 높이는 부분에서 좋은 제도"라고 답했습니다.지난 7월 취임한 한 총리는 이번에 처음 대정부질문에 나섰습니다.오늘 한 총리는 윤재옥 의원이 '이재명 정부 국정 목표 1번이 무엇인가'라고 질문하자 "개헌"이라고 답했다가 곧바로 "국민이 하나 되는 정치"라고 정정하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)