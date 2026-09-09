[이슈저격] "한숨 돌려" vs "갚은 사람만 바보?"…코로나 소상공인 '빚 탕감'

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 정연희 (한국슈퍼마켓협동조합연합회장), 허준영 (서강대 경제학부 교수)

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정부가 '빚 탕감' 카드를 꺼내들었습니다. 코로나 당시 빚을 져 여태 갚지 못하고 있는 자영업자들의 채무를 조정해 재기의 기회를 주겠다는 계획입니다.

그러나 '빚 탕감' 얘기가 나올 때마다 제기되는 문제가 있습니다. '갚은 사람만 손해'라는 형평성의 문제, '빚은 결국 버티면 된다'는 신호를 줄 수 있다는 도덕적 해이 문제인데요.

여러분은 '빚 탕감'에 대해 찬성 · 반대 어느 쪽 입장이신가요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.