뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[이슈저격] "한숨 돌려" vs "갚은 사람만 바보?"…코로나 소상공인 '빚 탕감'

조지현 기자
작성 2026.09.09 19:53 조회수
PIP 닫기
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.
저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50)
■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 정연희 (한국슈퍼마켓협동조합연합회장), 허준영 (서강대 경제학부 교수)
--------------------------------------------

정부가 '빚 탕감' 카드를 꺼내들었습니다. 코로나 당시 빚을 져 여태 갚지 못하고 있는 자영업자들의 채무를 조정해 재기의 기회를 주겠다는 계획입니다.
그러나 '빚 탕감' 얘기가 나올 때마다 제기되는 문제가 있습니다. '갚은 사람만 손해'라는 형평성의 문제, '빚은 결국 버티면 된다'는 신호를 줄 수 있다는 도덕적 해이 문제인데요.
여러분은 '빚 탕감'에 대해 찬성 · 반대 어느 쪽 입장이신가요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
조지현 기자 사진
조지현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지