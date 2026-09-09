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[이슈빡] '인간증명' 테스트 통과한 '아스트라'…오픈AI 최신모델, AGI(범용 인공지능) 시대 열리나?

조지현 기자
작성 2026.09.09 19:38 조회수
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인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.
저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50)
■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담: 김덕진 (IT커뮤니케이션연구소 소장), 빈센트 (하나증권 애널리스트)
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오픈AI가 최근 내놓은 최신 AI모델 '아스트라'의 놀라운 성능이 화제입니다. 범용 인공지능(AGI) 시대에 드디어 도달했다는 평가가 나오는가 하면, 관련 기업 주가가 오르기도 했습니다.
그러나 찬사의 뒤편에선 인간의 가치와 일자리에 대한 걱정이 더욱 커집니다.
아스트라와 인공지능, 산업의 문제까지 폭넓게 짚어봅니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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