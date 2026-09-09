방송 준비하던 기자 뒤로 '쾅'…카메라에 찍힌 공격 순간

<앵커>



호르무즈 파병을 둘러싼 우리 정부의 고심이 깊어지는 가운데, 중동 정세는 전면전 양상으로 치닫고 있습니다. 레바논을 향한 이스라엘의 공격 수위는 높아지고 있고, 후티 반군과 사우디아라비아까지 충돌하면서 전선은 더욱 넓어지고 있습니다.



먼저, 유덕기 기자입니다.



<기자>



현지시간 6일 레바논 남부 나바티예에서 이스라엘의 공습 현장을 중계하려던 방송사 취재진.



포탄이 날아와 폭발하면서 화면 연결이 끊깁니다.



이스라엘의 이 공격으로 친이란 무장정파 헤즈볼라의 방송사 알마나르TV 소속 기자 2명이 중상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



지난 6월 휴전 합의 뒤 공격 강도를 낮췄던 이스라엘은 미국과 이란의 종전협상이 깨진 뒤, 레바논 남부 헤즈볼라 거점을 다시 대대적으로 타격하고 있습니다.



지난 월요일엔 어린이를 포함해 최소 10명의 민간인이 숨졌습니다.



[레바논 주민 : (이스라엘은) 민간인과 전투원을 구분하지 않습니다. 전투원을 제거하고 싶다고 말하면서도 민간인부터 노리고 있습니다.]



호르무즈 해협을 대신하는 석유 우회 수송 경로인 홍해도 전운에 휩싸였습니다.



오늘(9일) 사우디 공군은 후티 반군을 겨냥해 예멘 전역을 32차례 공습했습니다.



후티반군도 국영 석유회사 아람코의 석유시설 등 사우디 남부 도시들을 드론과 미사일 공격해 최소 73명이 다쳤습니다.



[야히야 사리/후티 반군 대변인 (현지시간 8일) : 광범위한 군사 작전을 수십 발의 탄도 미사일과 드론을 이용해 수행했습니다.]



지난 2022년 유엔 중재로 휴전했던 양측은, 지난 7월, 후티가 이란을 지원하기 위해 홍해 입구 바브엘만데브 해협에서 사우디 선박 봉쇄를 선언하면서 전면전 양상으로 치닫고 있습니다.



지난 한 주 동안만 양측에서 500명 넘는 사망자가 나왔다고 AFP통신은 전했습니다.



(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 강윤정)