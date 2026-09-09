113억 거래 별개?…녹취록엔 "승인 안 나면 뱉었어야"

<앵커>



저희가 이 백억 원대 지분 거래를 집중 보도해드리는 건, 신약 승인 과정에 김승원 장관 후보자가 등장하기 때문입니다. 제넨셀의 설립자 강세찬 씨는 식약처의 임상시험 승인과 당시 이뤄진 투자는 관계가 없다고 주장하고 있는데요. 하지만 저희가 확보한 당시 녹취록 등에선 강 씨 주장과 배치되는 말들이 잇따라 확인됩니다.



이어서 고정현 기자입니다.



<기자>



지난 2021년 10월 19일, 제넨셀과 세종메디칼 사이에서 이뤄진 113억 원 규모 거래에 대한 제넨셀 설립자 강세찬 씨의 주장은, 제넨셀의 잠재가치를 본 투자였을 뿐, IND, 즉 식품의약품안전처의 임상시험 계획 승인과는 '별개'란 겁니다.



[강세찬/제넨셀 설립자 (세종메디칼과 2021년) : 7월 처음 소개 받아 미팅을 했고 8월부터 서류 검토를 했고 9월에 투자 위해서 기업가치 평가를 하고, 평가가 잘 이뤄졌기 때문에 투자가 된 거지 이게 IND(임상시험 계획) 승인, 이 단계 하나 때문에 투자 유치한다?]



하지만 이 거래가 이뤄진 19일을 전후해 김승원 법무장관 후보자가 '친한 후배'라고 밝힌 사업가 양 모 씨와, 강 씨 본인 등이 나눴단 대화의 녹취록 등에선 다른 정황이 드러납니다.



검찰의 공소장과 무소속 한동훈 의원이 공개한 통화 녹취록에 따르면, 거래 13일 전인 10월 6일.



강 씨는 양 씨에게 전화로 '임상 승인을 조건으로 투자를 받기로 했으니 정치권 인사를 통해 빨리 승인을 받게 해달라'는 취지의 요청을 했습니다.



바로 다음날인 7일엔 양 씨는 김 후보자와 통화에서 "300억 투자 유치도 돼 있다. 그래서 10월 15일에 돈도 들어오기로 돼 있다"고 말했습니다.



이어 8일, 강 씨가 제넨셀 주식과 전환사채의 계약 시점인 '19일 이전에 승인이 나야 한다', '그 주에 승인 좀 해달라고 부탁해줘'란 문자 메시지를 양 씨에게 보낸 걸로 파악됩니다.



100억대 거래와 식약처 승인 이후인 같은 해 11월 26일.



양 씨와 지인 사이 전화 통화 녹취록에 따르면, 양 씨는 이런 말을 했습니다.



[양 모 씨/사업가 : (강세찬에게) '승원 오빠한테도 좀 인사치레 해드려야 돼요.' 내가 그랬어. 그리고 나서 그다음 날 바로 승인 떨어진 거예요. 승인 그다음 날 안 떨어졌으면, (강세찬) 교수님 돈 뱉어냈어야 했어, 67억.]



[양 모 씨 지인 : 어마어마한 걸 해준 거네]



강 씨의 주장과는 달리, 김 후보자도 등장하는 '식약처 승인 문제'가, '제넨셀을 둘러싼 거래'의 핵심 고리였단 분석들이 제기되고 있는 겁니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 김민영)