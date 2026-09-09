MLB 미저로우스키, 시속 161㎞ 이상 투구 1천 개…집계 이래 최초 기록

▲ 밀워키 브루어스의 제이컵 미저로우스키

미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스의 강속구 투수 제이컵 미저로우스키(24)가 한 시즌 시속 100마일(약 160.9㎞) 이상 투구 1천 개라는 전례 없는 기록을 세웠습니다.미저로우스키는 9일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 시카고 컵스와 홈 경기에 선발 등판해 6⅓이닝 동안 삼진 9개를 잡고 안타 4개, 볼넷 2개를 내줘 1실점 했습니다.승리 투수가 되진 못했지만 MLB 전체 1위인 평균자책점을 1.95로 낮췄고, 탈삼진도 MLB 최다인 236개로 늘렸습니다.무엇보다 눈에 띄는 기록은 그가 3회에 올 시즌 시속 100마일 이상 투구를 1천 개로 늘린 것입니다.MLB닷컴에 따르면 투구 추적 자료가 남아 있는 2008년 이후 한 시즌에 시속 100마일 이상 공을 1천 개 던진 투수는 미저로우스키가 처음입니다.그는 경기 후 "특별한 감흥은 없다. 원래 그렇게 던진다. 무슨 말을 해야 할지 모르겠다"며 "멋진 일이지만 선수 생활을 마친 뒤에 (기록에 대해) 생각해보겠다. 지금은 이게 내가 하는 일이다. 나는 강속구를 던지고 상대 타자들도 이를 예상한다"고 말했습니다.이날 포심 패스트볼 평균 구속은 시속 100.7마일(약 162.1㎞)로 시즌 평균보다 0.1마일 빨랐습니다.밀워키는 연장 10회 접전 끝에 컵스를 4-3으로 꺾었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)