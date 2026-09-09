"IMF도 함께 견딘 내 친구"…현대차 울린 '고별 편지'에 "찾았다"

29년 동안 몰았던 트럭 폐차를 앞두고 차주가 쓴 '고별 편지'가 온라인에서 화제가 된 가운데, 제조사인 현대자동차가 수소문 끝에 해당 차주를 찾았습니다.



현대자동차는 공식 SNS를 통해 "29년이라는 긴 시간 포터와 함께 길을 달려온 고별 운행 포터의 차주님을 찾았다"며 "많은 분들이 보내주신 제보와 관심 덕분에 차주님께 연락이 닿을 수 있었다"고 밝혔습니다.



최근 온라인상에선 29년 동안 운행한 포터에게 차주가 남긴 고별 운행이라는 제목의 손편지 사진이 확산했습니다.



차주가 밝힌 포터의 최초 등록일은 1997년 10월 28일, 총 주행거리는 44만 8000㎞에 달했습니다.



"29년을 동고동락한 사랑하는 나의 친구에게 이 글을 바칩니다"라는 말로 시작한 편지에는 "우리 서로 만나 IMF의 폭풍도 견뎠고

그 긴 시간 동안 너는 묵묵히 나의 고생을 감당해줬다"며 "그 덕분에 두 아이를 키우고 교육하고, 지금은 각자의 길에서 최선을 다하며 살아가고 있다"는 내용이 담겼습니다.



차주는 무사고로 달려준 차량에 고마움을 표하면서"너는 그냥 자동차가 아니고 나의 인생의 동반자, 친구, 가족이었다"고 했습니다.



그러면서 "너를 보내게 되어 정말 미안하다. 안녕 나의 친구"라고 편지를 끝맺었습니다.



차주의 진심이 담긴 손편지가 화제가 되자 현대차는 SNS에 "29년이라는 긴 시간 동안 함께해주신 마음이 정말 깊이 와닿는다"며

차주를 찾아 나섰습니다.



포터의 차주는 79살 최영두 씨로 폐차를 결정한 8월 마지막 주말 달력 뒷면에 쓴 고별 편지를 포터 앞유리에 붙여놓았는데, 이를 누군가 촬영해 공유하면서 세상에 알려지게 됐습니다.



최 씨는 포터를 구입할 때부터 '내가 너 안 버릴 테니까 너도 나 버리지 말고 우리 함께 하자'고 다짐했다고 합니다.



하지만 29년의 세월 앞에 철판이 삭아 구멍이 났고, 더는 공급되지 않는 부품이 생기면서 결국 포터를 떠나보내기로 결정했습니다.



폐차장으로 가던 날 아침, 최 씨는 포터를 몰고 마지막 운행에 나서 "과거 거래처를 한 번씩 돌며 '네가 그동안 애쓰고 다녔던 길이다'하고 기억을 되살리며 지나갔다"고 회상했습니다.



현대차는 "차주의 진심 어린 마음에 깊이 감동했다"며 "차주와 앞으로 만들어갈 이야기를 기대해 달라"고 밝혔습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)