'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한 "조승우의 '타짜'있어 4편까지 나올 수 있었다"

9일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 언론·배급 시사회에 참석한 변요한은 "20년 만에 시리즈를 종결할 수 있어서 속이 후련하다"고 말했다.
변요한은 주인공 장영태 역할을 맡기로 한 후 '1대 타짜'인 조승우에게 개인적으로 연락을 했다고 밝힌 바 있다. 변요한은 "조승우 선배가 연기하셨던 '타짜'가 있었고, 허영만 화백이 쓴 4편까지의 이야기가 있기 때문에 '타짜4'까지 나올 수 있었다고 생각한다"면서 "그 두 분이 이 영화를 보고 '고생했다'는 말씀을 해주셨으면 좋겠다"라고 말했다.
최동훈 감독의 '타짜'(2006)는 한국 영화 시리즈물의 바이블과 같은 작품이다. 뒤이어 나온 2,3편은 '타짜'와 비교돼 관객들의 호불호를 불러일으켰다. 흥행 성적 면에서도 1편을 넘지 못했다.
'타짜: 벨제붑의 노래'의 연출을 맡은 최국희 감독은 이와 같은 결과에 대해 "최동훈 감독님이 연출한 '타짜'은 너무나 대단한 영화다. 20년 전 영화인데 지금 다시 봐도 힙하고 재밌다"라고 1편에 대한 애정과 1편을 연출한 최동훈 감독에 대한 존경심을 드러냈다.
그러면서도 "1편과 비교하다 보니 2,3편이 평가절하되는 것 같은데 그 작품들도 감독님들 각자의 색깔로 잘 만들었다고 생각한다. 다만 '타짜'가 워낙 명작이다 보니 비교되는 것 같다. 1편과의 비교는 피할 수 없는 것 같다. 저희 영화도 마찬가지다. 그러나 저희는 그런 것 걱정하지 않고 열심히 만들었다"고 4편에 대한 자신감도 드러냈다.
'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한), 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 범죄 영화로 오는 9월 23일 개봉한다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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