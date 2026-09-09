'타짜: 벨제붑의 노래' 변요한 "조승우의 '타짜'있어 4편까지 나올 수 있었다"

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배우 변요한이 20년간 이어온 '타짜' 시리즈의 대미를 장식한 소감을 밝혔다.9일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 언론·배급 시사회에 참석한 변요한은 "20년 만에 시리즈를 종결할 수 있어서 속이 후련하다"고 말했다.변요한은 주인공 장영태 역할을 맡기로 한 후 '1대 타짜'인 조승우에게 개인적으로 연락을 했다고 밝힌 바 있다. 변요한은 "조승우 선배가 연기하셨던 '타짜'가 있었고, 허영만 화백이 쓴 4편까지의 이야기가 있기 때문에 '타짜4'까지 나올 수 있었다고 생각한다"면서 "그 두 분이 이 영화를 보고 '고생했다'는 말씀을 해주셨으면 좋겠다"라고 말했다.최동훈 감독의 '타짜'(2006)는 한국 영화 시리즈물의 바이블과 같은 작품이다. 뒤이어 나온 2,3편은 '타짜'와 비교돼 관객들의 호불호를 불러일으켰다. 흥행 성적 면에서도 1편을 넘지 못했다.'타짜: 벨제붑의 노래'의 연출을 맡은 최국희 감독은 이와 같은 결과에 대해 "최동훈 감독님이 연출한 '타짜'은 너무나 대단한 영화다. 20년 전 영화인데 지금 다시 봐도 힙하고 재밌다"라고 1편에 대한 애정과 1편을 연출한 최동훈 감독에 대한 존경심을 드러냈다.그러면서도 "1편과 비교하다 보니 2,3편이 평가절하되는 것 같은데 그 작품들도 감독님들 각자의 색깔로 잘 만들었다고 생각한다. 다만 '타짜'가 워낙 명작이다 보니 비교되는 것 같다. 1편과의 비교는 피할 수 없는 것 같다. 저희 영화도 마찬가지다. 그러나 저희는 그런 것 걱정하지 않고 열심히 만들었다"고 4편에 대한 자신감도 드러냈다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한), 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 범죄 영화로 오는 9월 23일 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)