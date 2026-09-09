코스피, AI 모멘텀 지속에 '7천피' 탈환…33거래일만

▲ 코스피가 33거래일 만에 7,000선을 탈환한 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 종가가 표시돼있다.

코스피가 오늘(9일) AI 모멘텀 지속에 종가 기준으로 33거래일 만에 7,000선을 돌파했습니다.한국거래소에 따르면 오늘 코스피는 전 거래일 대비 97.12포인트(1.40%) 오른 7,051.64로 마감했습니다.지수가 종가 기준으로 7,000선을 넘은 것은 지난 7월 23일 7,096.89 이후 처음입니다.전장 대비 18.35포인트(0.26%) 오른 6,972.87로 출발한 지수는 정규장 내내 상승세를 유지했습니다.장 중 한때 7,112.48까지 오르기도 했습니다.수급 측면에서 지수를 견인한 건 기관이었습니다.코스피 시장에서 개인과 외국인이 각각 2조 2천874억 원, 4천271억 원 순매도했지만 기관은 9천417억 원 순매수했습니다.아울러 기타법인은 1조 7천807억 원 매수 우위를 보였습니다.개인은 5거래일 연속 매도 우위를 기록해 이 기간 16조 8천356억 원 순매도했습니다.다만 외국인은 코스피200 선물 시장에서는 6천40억 원 순매수했습니다.원/달러 환율은 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 9.5원 내린 1,336.1원입니다.코스피는 오픈AI발 반도체 '훈풍' 지속 등 AI 모멘텀 영향에 상승했습니다.중동 지역의 군사적 충돌이 계속 이어지면서 국제 유가가 상승하고 미국 국채 금리도 오르는 등 매크로 환경은 녹록지 않지만, AI 모멘텀이 지속하면서 상승 동력을 잃지 않은 영향으로 풀이됩니다.미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 오늘 오후 현재 배럴당 94달러를 넘어섰고 미국 국채 10년물 금리는 4.8%를 돌파했습니다.그러나 오픈AI의 새 AI 모델 '아스트라' 호재가 지속하면서 미국 증시에서 관련 종목이 강세를 보인 데다 씨티 그룹의 TMT(기술·미디어·통신) 컨퍼런스와 골드만삭스 컨퍼런스를 통해 AI 수요의 확산을 재확인하면서 반도체주에 대한 투자 심리가 개선된 것으로 보입니다.시가총액 상위주 가운데 SK하이닉스가 3.51% 오르며 185만 6천 원으로 장을 마쳤고 삼성전기(2.48%)와 현대차(0.78%), 삼성바이오로직스(0.83%) 등도 올랐습니다.삼성전자는 전일과 같은 26만 9천500원에 거래를 마쳤습니다.특히 LG에너지솔루션(6.46%)과 삼성SDI(8.30%), 포스코퓨처엠(6.37%) 등 이차전지주가 미국 교통부 장관이 자동차 기업 포드에 중국 배터리 기업과 협력에 대해 비판했다는 외신 보도가 나오면서 강세를 보였습니다.반면 KB금융(-0.98%), 삼성물산(-1.57%), 삼성생명(-1.46%) 등은 내렸습니다.업종별로 화학(3.56%), 기계·장비(2.73%), 전기·전자(2.01%) 등은 상승했고 오락·문화(-2.66%), IT 서비스(-1.36%), 보험(-1.35%) 등은 하락했습니다.코스피 내 상승 종목 수는 463개, 하락은 400개, 보합은 50개였습니다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 18.49포인트(2.28%) 오른 830.37에 장을 마쳤습니다.전장보다 3.18포인트(0.39%) 오른 815.06으로 출발한 지수는 상승 폭을 확대해 2% 넘게 올랐습니다.코스닥 시장에서는 외국인이 2천269억 원 순매수했지만 개인과 기관이 각각 2천146억 원, 197억 원 순매도했습니다.시총 상위주 가운데 알테오젠(0.90%), 에코프로(7.03%), 에코프로비엠(9.64%) 등이 올랐고 HLB(-0.47%), 파마리서치(-0.81%), 펩트론(-0.48%) 등은 내렸습니다.코스닥 시장에서 상승 종목은 962개, 하락은 672개, 보합은 99개였습니다.유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 22조 2천760억 원, 7조 5천720억 원으로 집계됐습니다.대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 11조 9천621억 원이었습니다.(사진=연합뉴스)