가수 임영웅이 신곡 발매와 동시에 각종 음원차트를 장악했다.
지난 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된 임영웅의 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'은 발매되자마자 멜론, 지니, 벅스 등 주요 음원사이트 차트 상위권에 수록곡 전곡이 동시 안착했다.
특히 타이틀곡 '또또'와 '모이세'는 발매 한 시간 만인 오후 7시 멜론 HOT100 1위와 2위에 나란히 이름을 올렸다.
임영웅은 멜론 TOP100과 HOT100, 실시간 차트에서 모두 1위를 차지한 데 이어 지니, 벅스, 바이브 실시간 차트에서도 나란히 1위에 오르며 음원차트 올킬을 달성했다.
앞서 지난 7일에는 타이틀곡 '또또'의 뮤직비디오가 선공개됐다. 임영웅과 반려견 시월이, 아역배우 김준이 함께 어우러진 영상과 러블리한 가사, 멜로디가 대중의 큰 호응을 얻고 있다.
임영웅은 오는 19일 오후 6시 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에 참석해 팬들과 만날 예정이다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
임영웅, 발매 당일 음원차트 올킬…"독보적 음원 강자" 귀환
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