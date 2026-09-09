[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 손석민 SBS 논설위원
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● "소명 못 해 도망" 부메랑
성치훈 / 민주당 부대변인
"대통령, 순방 이후 용혜인 '지명 철회'하는 게 맞아"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"용혜인 청문회 열릴 가능성 낮아…대통령 결단 가능성"
손석민 / SBS 논설위원
"靑 내부, '용혜인 정리' 목소리 커…지명 철회 가능성"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 버티는 용혜인…성치훈 "이 대통령, 귀국 후 지명 철회해야"
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