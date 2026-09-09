[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 손석민 SBS 논설위원
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● '김승원 인청 증인' 충돌 ~ ● "김승원 만난 적 없어"
성치훈 / 민주당 부대변인
"양 씨·강 씨 청문회 나오면 자극적인 면만 부각될 것"
"김승원, '불법 없었다'지만…좀 더 낮은 자세로 사과해야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"민주당, 양 씨·강 씨 꼭 청문회 증인으로 세워야"
"양 씨와 사진·'오빠' 논란 등…김승원, 도덕성 문제 해결해야"
손석민 / SBS 논설위원
"'청탁 당사자' 양 씨·강 씨·김강립 식약처장 증인 채택해야"
"강 씨의 해명과 드러난 사실관계 달라…청문회서 검증 필요"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 청문회 증인 샅바싸움…주영진 앵커 "강 모, 양 모 씨 안 부르면 뭘 물어보나?"
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