[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 손석민 SBS 논설위원
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● "의법 조치" vs "책임져야" ~ ●김승원, 녹취록 맞불 공개
성치훈 / 민주당 부대변인
"한동훈 녹취, 검찰과 공익 제보자 자료 뒤섞여 있는 듯"
"한동훈, 자료 전체 아닌 일부만 공개…음모론 부각돼"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"내용 반박 못 해 출처 공격…루트 묻는 건 본질 훼손"
"김승원 후보자, 법무장관 자격 있는지가 핵심 문제"
손석민 / SBS 논설위원
"김승원, '국부 유출' 논란 입증 관건…청문회 지켜봐야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 김민석 vs 한동훈 정면 충돌…"유출자 전원 의법 조치" "무고죄 맞고소"
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