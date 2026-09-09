"긴급구호대, 철수하나?"…수색 재개 요구

<앵커>



네팔에 체류 중인 한국인 실종자 가족들이 기자회견을 열어 정부 긴급구호대가 일방적으로 수색을 포기하고 서둘러 철수하려 한다고 비판했습니다. 실제 현재, 정부 긴급구호대는 추가 수색을 중단한 상태인 반면, 두산에너빌러티와 한국남동발전 측은 수색을 이어가고 있습니다.



김민표 기자가 전해드립니다.



<기자>



네팔에 파견된 한국긴급구호대는 현지시간 오늘(9일) 오전 별도의 수색 활동을 하지 않았습니다.



네팔 당국이 헬기 운용을 수색에서 구호와 복구 중심으로 전환하고 사실상 수색을 마무리하면서 우리 구호대의 추가 수색도 어려워졌습니다.



어제 네팔군과 함께 우리 기업이 건설하는 어퍼트리슐리-1 수력발전소의 파워하우스와 옐로브릿지 주변 산악지대에서 드론과 도보 수색을 벌였지만, 성과는 없었습니다.



구호대 활동 기간은 오는 11일까지로, 현재까지 파견 연장 논의는 없는 것으로 전해졌습니다.



현지에 체류 중인 남동발전 실종자 가족들은 기자회견을 열고 구호대가 네팔 당국의 안전성 평가를 이유로 수색을 포기하고 조기 철수를 준비하고 있다고 비판했습니다.



특히 한국 기업 주도의 민간 수색대가 확보한 도보 수색 경로, 한국인을 봤다는 네팔인의 증언 등을 정부에 여러 차례 전달했지만, 실질적 지상 수색은 없었다고 주장했습니다.



[한국남동발전 실종자 가족 : 실질적인 수색을 할 수 있는 방법이 진정 하나도 없었습니까? 이미 민간 수색대는 한국인들이 대피했을 것으로 추정되는 곳에서 수일간 수색 작업을 하고 있습니다.]



이들은 실제 수색 범위와 검증 데이터 공개, 실질적 수색 재개 등 4가지를 요구했습니다.



정부 긴급구호팀과는 별도로 두산에너빌리티와 한국남동발전은 한국인 직원 9명을 찾기 위한 수색을 이어가고 있습니다.



특히 남동발전은 현지 지형에 익숙한 셰르파 등 육상 수색 인력 30명을 추가해 모두 7개의 수색팀, 76명을 투입했습니다.



민간 구조대는 헬기와 특수카메라를 탑재한 드론, 수색견을 동원해 정부 구호대가 철수하더라도 수색을 이어간다는 방침입니다.



(영상편집 : 이승열)