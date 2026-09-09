한·아프리카 경제협력 장관회의…"AI·디지털 중심 협력 확대"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 9일 '제8차 한·아프리카 경제협력(KOAFEC) 장관회의'에서 시디 울드 타 아프리카개발은행(AfDB) 총재와 기념 촬영하고 있다.

한국과 아프리카가 AI 생태계와 디지털 인프라를 중심으로 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 했습니다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 시디 울드 타 아프리카개발은행 총재는 오늘(9일) 서울 그랜드 워커힐에서 열린 한·아프리카 경제협력 장관회의에서 이러한 내용이 담긴 '2026 KOAFEC 공동선언문'을 채택했다고 재경부가 전했습니다.KOAFEC은 한·아프리카 간 고위급 경제정책 대화와 개발협력사업 발굴을 위해 2006년 출범한 경제협력 협의쳅니다.올해로 출범 20주년을 맞았습니다.양측은 공동선언문 이행을 위해 향후 2년간 구체적인 협력 방향을 담은 '2027/28 KOAFEC 액션플랜'을 마련하고 AI·디지털, 도시, 교육·역량강화, 농업, 에너지, 환경, 보건 등 7개 분야의 KOAFEC 신탁기금 사업 13건을 승인했습니다.해당 사업에는 국내 AI·디지털 혁신 기관·기업이 협력 기관으로 참여해 우리 기술과 경험을 아프리카의 개발 현장에 적용할 예정입니다.한-아프리카 AI 협력을 지속해 추진할 전담 플랫폼을 마련하기 위해 '한·아프리카 AI-Hub 설립 의향서(LOI)'도 체결했습니다.한국에 아프리카개발은행의 AI-Hub를 설치하고, 한국의 AI 역량과 AfDB의 아프리카 네트워크를 연계하여 아프리카의 AI 전환과 한-아프리카 AI 협력을 지원한다는 계획입니다.한편 구 부총리는 은다바 은코시나티 가올라테 보츠와나 부통령 겸 재무장관, 안젤라 자스민 음벨라 카이루키 탄자니아 정보통신부장관과 각각 면담을 하고 양국의 경제협력 확대 방안을 논의했습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)