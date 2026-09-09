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검찰, '남민전 사건' 고 김남주 시인 재심 무죄에 항소

신용일 기자
작성 2026.09.09 15:06 조회수
고 김남주 시인 (사진=연합뉴스)
▲ 고 김남주 시인

'남민전'(남조선민족해방전선) 준비위원회에 가입해 옥살이한 고 김남주 시인의 재심 무죄 판결에 검찰이 항소했습니다.

검찰은 어제(8일) 서울중앙지법 형사합의28부(한대균 부장판사)에 항소장을 제출했습니다.

앞서 재심에서 검찰은 김 시인의 국가보안법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 구형했으나, 강도·강도예비 등 일부 혐의에 대해서는 유죄를 주장하며 다퉜습니다.

지난 2일 재판부는 김 시인에 대한 불법 구금, 폭행·협박 등 가혹행위가 이뤄졌다고 보고 국가보안법 위반 등 모든 혐의에 대해 무죄를 선고했습니다.

남민전은 1976년 민족일보 기자였던 이재문 씨 등이 반유신 민주화운동 등을 목표로 결성한 지하 조직입니다.

서울 시내에 유신체제를 비판하는 유인물을 배포하는 등의 활동을 벌였다가 국가보안법 위반 등 이유로 80여 명이 검거됐습니다.

이는 유신 말기 최대 공안사건으로 기록됐습니다.

김 시인은 1978년 남민전 준비위원회에 가입하는 등 유신 반대 운동에 앞장선 혐의로 1979년 구속됐다가 이듬해 징역 15년을 선고받았습니다.

김 시인은 투옥된 지 9년 2개월여 만인 1988년 형집행정지로 가석방됐으나, 그로부터 5년여 만인 1994년 췌장암으로 세상을 떠났습니다.

김 시인은 감옥에서도 칫솔을 날카롭게 갈아 우유갑과 은박지 등을 눌러가며 시를 썼습니다.

그렇게 감옥에서 쓴 250여 편의 시는 1984년 발간된 첫 시집 '진혼가'에 이어 '나의 칼 나의 피', '조국은 하나' 등을 통해 발표됐습니다.

(사진=연합뉴스)
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