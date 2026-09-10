뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "어떻게 사람이 이래요?" 사장님 분통…취재 시작되자 '180도 돌변'

작성 2026.09.10 08:47 조회수
PIP 닫기
한 횟집 사장 A 씨가 '음식에서 벌레가 나왔다'는 고객 주장으로 10만 원 상당의 주문을 전액 환불 당했다고 주장했습니다.

[제보자 A 씨/횟집 사장 : 회에서 벌레가 나왔다고 고객이 취소 요청을 해달라고 하는 거예요. 우리가 음식 상태를 확인해 봐야겠다. 회수하는 조건으로 환불 동의하겠다고 그랬어요. 진짜 황당한 거는 돌멍게는 다 파서 먹고 빈 껍데기, 쓰레기만 보내고… 납득이 안 가는 거죠. 기사님도 황당해 갖고.]

A 씨는 고객의 환불 요청을 받고, 배달의민족 측에 음식을 회수하는 조건으로 환불에 동의하겠다고 답했습니다.

하지만 돌아온 음식 상태는 충격적이었습니다.

벌레는커녕 대부분의 음식은 사라진 상태였고, 돌아온 건 빈 껍데기와 쓰레기뿐이었습니다.

그런데도 배달의민족 측은 곧바로 주문을 취소하고 고객에게 환불을 진행했습니다.

A 씨는 배달의민족 측에 손실금 환급 문의를 했지만, 돌아온 답은 다음과 같았습니다.

[제보자/횟집 사장 : 전체 음식을 회수하고 나서 온전한 물품들이 다 왔을 때, 상품들이 왔을 때 (환불 처리를) 해달라고 한 거지. 누가 그렇게 쓰레기만 다 먹고 7만 5천 원짜리 회 4점 남기고서는…]

[고객센터 상담원 : 주문 취소 동의한 거에 대해서는 환급이 불가능하다고 계속 안내 받으셨던 걸로 확인되십니다.]

[제보자/횟집 사장 : 소주까지 다 먹고 배달 기사님도 기가 차서 '진짜 어떻게 사람이 이러냐고' 그러는데 지긋지긋해.]

[고객센터 상담원 : 이물질 관련해서는 저희가 환급 접수되는 프로세스가 아예 없습니다.]

A 씨는 문제의 벌레 사진조차 뒤늦게 전달 받았고, 그마저도 음식에서 나온 것인지 외부에서 유입된 것인지는 확인할 방법이 없었다고 합니다.

이물질 관련한 환급 절차가 없다던 배달의민족 측은 SBS 뉴스헌터스의 취재가 시작되자 입장을 바꿨습니다.

A 씨가 정식 절차를 밟지 못해 몰랐다며 환급 절차를 안내하겠다고 밝혔습니다.

전문가들은 이번 일이 '블랙컨슈머' 행위로 판명날 경우 사기죄, 업무방해죄, 협박죄 등으로 처벌될 수 있다고 지적했습니다.

실제로 유사한 사례에서 징역 1년 형이 선고된 판례도 있습니다.

(기획 : 이세영, 영상 편집 : 이다인, 화면 출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지