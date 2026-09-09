가계대출 증가폭 두 달째 축소…주담대는 다시 '꿈틀'

▲ 자료화면

이미지 확대하기

이미지 확대하기

지난달 은행권 가계대출 증가 폭이 두 달 연속 축소되며 넉 달 만에 가장 작은 수준을 기록했습니다.다만, 주택담보대출은 수도권 주택시장 등의 영향으로 증가 폭이 다시 확대돼 가계대출이 진정세에 접어들었다고 보기는 이른 상황입니다.한국은행이 오늘(9일) 발표한 금융시장 동향과 금융위원회·금융감독원이 발표한 가계대출 동향에 따르면 8월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지 포함) 잔액은 1천198조 3천억 원으로, 7월 말보다 3조 4천억 원 증가했습니다.지난 4월(+2조 1천억 원) 이후 가장 작은 증가 폭입니다.월간 가계대출 증가 폭은 5월(+6조 9천억 원)과 6월(+7조 6천억 원) 가파르게 확대됐다가 7월(+5조 5천억 원)에 이어 8월까지 다시 축소되는 흐름을 보였습니다.대출 종류별로 보면, 주택담보대출 잔액은 8월 말 952조 5천억 원으로, 7월 말보다 4조 원 증가했습니다.전체 가계대출 증가세는 둔화했지만, 주택담보대출은 오히려 7월(+3조 5천억 원) 보다 증가 폭이 커졌습니다.은행 자체 주담대(+2조 5천억 원→+2조 9천억 원)와 정책성 대출(+1조 원→+1조 1천억 원)의 증가 폭이 모두 확대됐습니다.신용대출이 포함된 기타 대출은 244조 9천억 원으로 6천억 원 감소했습니다.전 월엔 2조 원 증가였는데 지난 4월(-6천억 원) 이후 넉 달 만에 감소로 전환했습니다.이승엽 한은 시장총괄팀 차장은 "5월 수도권 주택거래량 증가와 7∼8월 입주 물량 확대에 따른 잔금대출 증가 등으로 주택담보대출 잔액이 늘었다"며 "은행 가계대출은 증가 폭이 축소됐지만, 주택담보대출이 비교적 견조한 증가 흐름을 이어가고 있고, 8월 정부 부동산 대책 영향도 아직 지켜볼 필요가 있다"고 분석했습니다.이 차장은 기타 대출과 관련, "개인의 주식투자 둔화, 은행권 신용대출 관리 강화 등으로 잔액이 감소 전환했다"고 설명했습니다.8월 금융권 전체 가계대출은 2조 6천억 원 증가해 전월(+6조 4천억 원) 보다 증가 폭이 축소됐습니다.그러나 주택담보대출은 4조 3천억 원 늘어 전월(+3조 6천억 원) 보다 증가 폭이 확대됐습니다.이중 제2금융권(+1천억→+3천억 원)도 증가 폭이 확대됐습니다.기타 대출은 1조 7천억 원 감소했습니다.기타 대출은 전월엔 2조 8천억 원 증가였습니다.이는 신용대출이 감소로 전환(+2조 1천억 원→-5천억 원)된 점 등이 영향을 미쳤습니다.제2금융권 가계대출은 8천억 원 감소해 전월(+9천억 원) 대비 감소세로 전환됐습니다.상호금융권(-6천억→-5천억 원)은 감소 폭이 축소했고, 저축은행(+5천억 원→+3천억 원)은 증가 폭이 축소됐습니다.보험(+7천억 원→-3천억 원) 및 여전사(+3천억 원→-3천억 원)는 감소로 돌아섰습니다.예금은행의 8월 말 기업 대출 잔액은 1천430조 8천억 원으로, 7월 말보다 9조 7천억 원 증가했습니다.주요 은행의 대출 영업 강화와 회사채 상환을 위한 기업들의 자금 수요가 맞물리면서 대기업 대출이 4조 9천억 원 증가했습니다.중소기업 대출도 일부 은행의 중소기업 금융 지원 등으로 4조 8천억 원 증가했습니다.은행 수신(예금)은 7월 30조 원 감소에서 8월 천억 원 증가로 전환했습니다.특히 정기예금이 20조 3천억 원 늘어 전월(+42조 3천억 원)에 이어 증가세를 지속했습니다.가계 자금의 유입 전환, 지방자치단체 자금의 일시 예치 등이 영향을 미쳤습니다.수시입출식예금은 법인세 납부를 위한 기업들의 자금 인출 등으로 14조 원 감소했습니다.자산운용사 수신도 7월 42조 8천억 원 감소에서 8월 23조 5천억 원 증가로 흐름이 바뀌었습니다.주가 반등의 영향으로 주식형펀드가 56조 2천억 원 감소에서 15조 5천억 원 증가로 전환한 영향이 컸습니다.머니마켓펀드(MMF)는 5조 6천억 원 늘었습니다.이 차장은 "주식형펀드로 여전히 자금이 유입되고 있다"며 "아직 주식시장에서 정기예금으로 자금이 돌아온다고 판단하기에는 이르지 않나 생각한다"고 말했습니다.(사진=한은 제공, 연합뉴스)