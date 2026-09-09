경기장 곳곳서 '줄줄'…아시안게임 개막 직전 터진 '변수'

일본 혼슈 중부 도카이 지방에서 어제(8일)부터 폭우가 내려 침수 피해가 이어졌습니다.



정체 전선과 태풍에서 세력이 약화해 바뀐 열대저기압의 영향으로 일본 혼슈의 광범위한 지역에서 비구름이 발달했다고 NHK와 교도통신이 보도했습니다.



일본 아이치현과 기후현에서는 어제 저녁 띠 모양의 강수 구역이 발생해 폭우가 쏟아졌습니다.



이 두 현을 흐르는 쇼나이강에는 가장 높은 수준의 경보인 '레벨5 범람 특별 경보'가 한때 발령됐습니다.



나고야시에는 레벨 5의 '긴급 안전 확보'가 발령됐다가 레벨 4의 '피난 지시'로 하향 조정됐습니다.



나고야에는 어제 오후 5시까지 1시간 동안 104.5㎜의 비가 내렸습니다.



나고야를 흐르는 우에다강은 수위가 급상승하면서 범람해 차량이 물에 잠기기도 했습니다.



폭우의 영향으로 이날 나고야 시내 모든 공립학교와 유치원은 임시 휴교·휴원에 들어갔습니다.



아이치·나고야 아시안게임 개막을 불과 열흘 앞둔 가운데 이번 폭우로 인해 여러 경기장 시설에서 물이 새는 것이 확인됐습니다.



미리 입국해 숙소에 머물던 선수들에게도 한때 대피 지시가 내려졌습니다.



일본 기상청에 따르면 현재도 시코쿠와 도카이 등지에 비구름이 발달해 있습니다.



이 지역에서는 앞으로도 폭우가 쏟아질 가능성이 있습니다.



일본 기상청은 "열대저기압이 전선과 합쳐지면서 북동쪽으로 이동해 서일본부터 도호쿠에 걸쳐 폭우가 계속될 것으로 예상된다"며 "도카이, 긴키, 시코쿠, 간토·고신 지역에서는 9일까지 경보 수준의 폭우가 내릴 가능성이 높은 상황이 이어지고 있다"고 밝혔습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)