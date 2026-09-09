SK하이닉스 노조, 다음 주 임단협 재투표…추석 전 타결 주목

▲ SK하이닉스 이천캠퍼스

SK하이닉스 노사가 임금·단체협약 잠정합의안이 부결된 지 3주 만에 다시 조합원 총투표를 진행합니다.SK하이닉스 노조는 오는 10일 긴급임시대의원대회를 열어 잠정합의안을 설명하고, 15∼16일 조합원 총투표를 진행할 것으로 알려졌습니다.기존 잠정합의안에서 어떤 내용이 달라졌는지는 내일 대의원대회에서 공개될 것으로 보입니다.앞서 노사는 지난달 임금 6.3% 인상과 성과급인 초과이익분배금(PS)의 40% 현금 ·60% 자사주 지급 등을 담은 잠정합의안을 마련했으나 지난달 25일 조합원 투표에서 25표 차로 부결됐습니다.잠정합의안 부결 이후 노사는 재교섭에 들어갔으며, 이번에는 추석 전 타결을 목표로 하고 있습니다.곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 지난 3일 구성원 소통행사에서 성과급 지급 등과 관련해 "작년 큰 틀에서 합의를 이끌어냈고, 세세한 부분을 구성원과 함께 고민하겠다"며 "회사와 구성원이 함께 프라이드를 가지고 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=연합뉴스)