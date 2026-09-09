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이정후, 대타 출전했지만 침묵…시즌 타율 0.279

홍석준 기자
작성 2026.09.09 14:00 조회수
이정후, 대타 출전했지만 침묵…시즌 타율 0.279
▲ 이정후의 2타점 적시타

2경기 연속 안타 행진을 이어갔던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 대타로 출전해 무안타에 그쳤습니다.

이정후는 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 세인트루이스 카디널스와 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 홈 경기에서 7회말 대타로 출전해 1타수 무안타를 기록했습니다.

시즌 타율은 0.280에서 0.279(501타수 140안타)로 떨어졌습니다.

이날 이정후는 선발 명단에서 빠졌다가 2-0으로 앞선 7회말 2사 만루 기회에서 대타로 출전했습니다.

상대 오른손 투수 그라세포와 볼카운트 2볼 2스트라이크에서 5구째 시속 153.7㎞의 높은 포심 패스트볼을 받아쳤지만, 타구가 중견수 정면으로 향하면서 직선타로 물러났습니다.

이후 8회초 수비를 앞두고 네이트 퍼먼과 교체됐습니다.

샌프란시스코는 2-1로 이겨 2연승을 거뒀습니다.

61승 85패, 승률 0.418로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했습니다.

최근 3경기 연속 결장했던 샌디에이고 파드리스의 송성문은 이날 경기 막판 대수비로 그라운드를 밟았습니다.

캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와 홈 경기에서 벤치를 지키다가 팀이 5-4로 앞선 9회초 수비 때 2루수로 교체 출전했습니다.

타석엔 들어서지 않아 시즌 타율은 0.190(121타수 23안타)을 유지했습니다.

샌디에이고는 5-4로 이겼습니다.

77승 68패, 승률 0.531로 NL 서부지구 3위를 마크했습니다.

전날 무안타로 침묵했던 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 탬파베이 레이스와 홈 경기에 출전하지 않았습니다.

애틀랜타는 1-7로 져 85승 60패, 승률 0.586으로 NL 동부지구 선두를 지켰습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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