'금거북이 청탁 증거인멸' 이배용 측 "특검 수사 대상 맞는지 의문"

▲ 작년 11월 특검팀에 출석하는 이배용 전 국교위원장 모습

김건희 여사에게 금품 청탁을 했다는 의혹으로 수사선상에 오르자 비서 등에게 증거를 인멸하게 한 혐의로 기소된 이배용 전 국가교육위원장 측이 항소심에서 공소기각을 주장했습니다.이 전 위원장의 변호인은 9일 서울고법 형사15-3부(성언주 원익선 이희준 고법판사) 심리로 열린 이 전 위원장의 증거인멸교사 혐의 사건 2심 결심 공판에서 "과연 특검팀에 이 사건을 수사할 권한이 있는지, 또 압수수색 영장이 유효했는지 의문"이라며 무죄나 공소기각을 선고해 달라고 요청했습니다.그는 "압수수색 당시 영장에는 증거인멸과 관련한 조항이 없었다"며 "별도 뇌물 혐의 수사를 위한 자료가 증거인멸 수사에 활용된 것"이라고 주장했습니다.이 위원장은 최후진술을 통해 "윤석열 대통령이 당선됐을 때 축하의 뜻으로 행운 기원을 의미하는 금거북이를 보냈다"며 "단순한 전통 의례에 의한 선물로 요직을 청탁한 사실도 없고 증거인멸을 요구할 이유도 없다"고 호소했습니다.민중기 특별검사팀 측은 이배용 전 위원장의 항소를 기각해달라고 요청했습니다.1심과 같이 징역형 10개월에 집행유예 2년을 선고해달라는 취지입니다.항소심 선고는 오는 22일 오후 4시에 이뤄집니다.이 전 위원장은 2022년 4월 김 여사에게 국가교육위원장 임명 청탁과 함께 265만 원 상당 금거북이를 전달했다는 의혹으로 작년 특검팀 수사를 받았습니다.이 과정에서 그는 비서 박모 씨 등에게 휴대전화에서 김 여사 관련 내용을 삭제하라고 지시한 혐의로 기소됐습니다.금거북이를 전달한 시점이 윤 전 대통령 취임 전이라는 이유로 별도 청탁금지법 위반 혐의는 적용되지 않았습니다.청탁금지법 위반죄가 성립하려면 금품 수수자가 공직자 혹은 공직자 배우자 신분이어야 하는데 취임 전에는 윤 전 대통령과 김 여사가 민간인이었다고 특검팀은 판단했습니다.다만 김 여사에게는 이 전 위원장으로부터 인사청탁 명목으로 금거북이를 받은 혐의가 적용됐습니다.알선수재죄는 공직자나 배우자 신분이 아니어도 적용될 수 있습니다.김 여사에게는 이 외에도 인사·이권 청탁을 알선해주는 대가로 서희건설 이봉관 회장, 로봇개 사업가 서 모 씨, 최재영 목사로부터 총 3억 원어치 금품을 받은 혐의가 적용돼 작년 12월 재판에 넘겨졌습니다.1심은 김 여사의 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 7년을 선고했습니다.이날 오후에는 김 여사의 항소심 구형과 최후 변론이 예정돼 있습니다.(사진=연합뉴스)