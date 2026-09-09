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[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

고희경 기자
작성 2026.09.09 12:07 조회수
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1. '호르무즈 파병 여부'와 관련해 중동으로 현지 조사단을 보냈다고 국방부가 밝혔습니다. 미국이 11월 중간선거 전까지 파병을 요구했다는 일부 보도에 대해선 사실이 아니라고 밝혔습니다.

2. 사우디의 원유 수출의 생명선인 홍해 해협 통제권을 둘러싸고 사우디와 친이란 후티 반군이 전면전 수준의 충돌을 벌였습니다. 미군은 이란 유조선 5척에 보복 공격을 가하는 등 중동발 긴장이 극에 달하고 있습니다.

3. 네팔 대홍수로 한국인 9명이 실종된 지 13일째입니다. 네팔 군은 수색 위험성과 생존자 발견 가능성이 희박하다는 판단에 따라 위어댐 근처 터널 수색을 종료했습니다. 우리 긴급 구호대도 추가 수색을 할 수 없게 돼, 오늘(9일) 오전 수색을 중단했습니다.

4. 파주 냉동창고 살인사건의 피의자인 카페 사장이 냉동창고를 최근 설치한 정황이 드러났습니다. 또 사장의 지인이 피해 여성을 파주로 데려간 것으로 드러나 경찰은 공범이 있는지도 수사하고 있습니다.
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