상장 중소형 연예기획사 대표, 현직기자 끌어들여 선행매매 혐의

▲ 금융감독원

금융감독원 자본시장특별사법경찰이 오늘(9일) 모 경제 분야 전문지의 금감원 현 출입기자를 대상으로 선행매매 혐의로 압수수색에 나섰습니다.금감원에 따르면 특사경은 오늘 오전 출입기자 A 씨의 집과 기자실 자리를 압수수색했습니다.이후 해당 언론사에도 수사관을 보내 압수수색을 할 예정으로 알려졌습니다.특사경은 A 씨의 지방 휴가지에도 찾아가서 휴대전화를 압수한 것으로 전해졌습니다.특사경은 상장사인 한 중소형 연예기획사의 대표, 유사투자자문업자 등 세력이 A 씨 등 현직 기자 4명을 끌어들여 특징주 기사가 나가게 하고 부당이득을 취한 것으로 보고 있습니다.호재성 기사가 보도되기 전 미리 관련 종목을 매수한 뒤, 주가가 오르면 이를 매도해 부당이득을 취하는 '선행매매' 방식입니다.이들이 관여한 시세조종 종목은 300여 개, 부당이득은 30억 원대에 달하는 것으로 알려졌습니다.다만 주도 세력에는 증권사나 애널리스트 등 금융업계 종사자는 없는 것으로 알려졌습니다.금감원은 연예기획사 등도 압수수색을 할 예정입니다.이번 사건은 금감원 특사경이 작년부터 수사해 온 전·현직 기자 연루 특징주 기사 선행매매 사건 4건 중 아직 검찰에 넘기지 않은 마지막 사건입니다.금감원 특사경은 지난해 11월 특징주 기사를 악용한 선행매매 혐의로 전직 기자와 증권사 출신 전업투자자를 검찰에 송치했습니다.올해 6월에는 공인회계사와 전·현직 기자가 연루된 사건, 현직기자 단독 사건 등 2건을 추가로 수사해 검찰에 넘겼습니다.(사진=연합뉴스)