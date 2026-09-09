&TEAM, 신보 발매 첫날 122만 장 돌파…4연속 밀리언셀러 달성

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하이브 글로벌 그룹 &TEAM(앤팀)이 한국 미니 2집 'Mark on Me'로 발매 첫날 122만 장 이상의 판매고를 올리며 네 작품 연속 밀리언셀러를 달성했다.9일 한터차트에 따르면 &TEAM의 'Mark on Me'는 발매일인 지난 8일 총 122만 4524장이 판매돼 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 이는 한국 데뷔 앨범 'Back to Life'의 첫날 판매량 113만 9988장을 넘어선 자체 최고 기록이다.이로써 &TEAM은 지난해 4월 발표한 일본 세 번째 싱글 'Go in Blind'를 시작으로 한국 미니 1집 'Back to Life', 일본 미니 3집 'We on Fire'에 이어 이번 'Mark on Me'까지 네 작품을 잇따라 밀리언셀러 반열에 올려놓았다.'Mark on Me'는 &TEAM의 정체성인 '늑대 DNA'에 사랑이라는 감정을 더한 앨범이다. 세상으로부터 거절당해 스스로를 가뒀던 늑대가 자신의 모든 모습을 받아들여 준 '너'를 만나 변화하는 이야기를 다채로운 장르의 수록곡 6곡으로 풀어냈다.&TEAM은 10일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 국내 음악방송 컴백 무대를 이어간다. 오는 10월 3~4일에는 서울 송파구 KSPO 돔에서 '2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' ENCORE in KSPO DOME'을 개최한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)