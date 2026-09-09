"할당량 못 채우면 망치로"…부산 유흥가 '가짜 양주' 조폭 일당 덜미

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▲ 경찰 압수품

부산 중심가에 유흥주점 여러 개를 운영하며 수십억 원 규모의 가짜 양주를 제조해 판매한 일당이 경찰에 적발됐습니다.부산경찰청 광역범죄수사대는 사기, 재산 국외 도피, 무등록 유료직업소개사업, 범죄단체 조직·가입·활동 혐의로 총책인 30대 남성 A 씨를 구속기소하고 일당 60명을 불구속 송치했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.A 씨 등은 2022년 4월부터 2024년 9월까지 부산 부산진구 서면 일대 유흥주점 5곳에서 가짜 양주를 제공해 손님들이 정신을 잃으면 미리 확인한 휴대전화 패턴을 이용하거나 카드 결제 등으로 부풀린 술값을 받은 혐의입니다.범행 기간 모두 1천 명 이상이 피해를 봤습니다.남은 양주를 모아 홍차 등을 섞어 만든 가짜 양주 판매실적은 35억 원으로 확인됐습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 조직폭력배 1명을 관리자급인 실장으로 영입한 뒤 친구나 지인 등을 모아 가짜 양주 제조와 판매를 위한 범죄단체를 결성했습니다.A 씨 일당은 실장 3명을 중심으로 종업원들을 고용한 뒤 마담, 웨이터, 호객꾼, 여성 접객원 등으로 역할을 나눠 유흥주점을 운영했습니다.실장들은 웨이터나 호객꾼 등이 하루 할당량을 채우지 못하거나 규율을 어기면 망치로 손가락을 찧게 하거나 사우나 감금, 겨울 바다나 얼음물 욕조 입수, 헬스장 원판 들고 달리기 등 각종 가혹행위를 했습니다.이번 일은 이 같은 상황을 견디다 못한 종업원 6명이 경찰에 신고하면서 드러났습니다.종업원들은 A 씨가 불시에 휴대전화기를 검사하는 바람에 신고 사실이 발각돼 차량에 감금되기도 했으나, 경찰이 신속하게 대응해 A 씨를 비롯한 일당을 검거했습니다.경찰은 A 씨 검거 직후 해외로 달아난 공동 총책 1명과 조폭 출신 실장 1명을 인터폴에 적색수배 조치했습니다.또 이들에게 건네지려던 도피자금 2억 원에 대해 법원에서 기소 전 추징보전 인용을 받았고, 문제의 유흥주점 5곳에 대해서는 국세청에 통보했습니다.경찰 관계자는 "유흥주점에서 발생한 단순한 술값 사기 범행이 아니라 남성 취객을 표적으로 삼은 조직적인 범죄"라고 설명했습니다.이어 "피해자 대부분이 중년 남성으로 피해 사실 진술조차 꺼렸다"며 "경찰의 끈질긴 설득 끝에 피해 사실을 진술한 사람은 58명에 불과했다"고 덧붙였습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)