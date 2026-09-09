[자막뉴스] CEO까지 가담 "이거 안 하면 손해"…AI 업계 뒤흔든 '이 꼼수'?

미국 실리콘밸리의 인공지능 스타트업 사이에서 투자금 유치를 위해 매출을 부풀리는 행태가 만연한 것으로 나타났습니다.



AI 스타트업들이 매출 지표를 자의적으로 해석하거나 왜곡해 발표하는 '매출 인플레이션'이 성행하고 있다고 미 경제매체 비즈니스인사이더가 보도했습니다.



스타트업 기업 가치 평가와 투자 유치의 핵심 기준이 되는 지표는 연간반복매출(ARR)과 연환산 매출(Run Rate)인데, 일부 스타트업은 둘을 혼용하거나 둘 사이의 경계를 모호하게 하는 방식으로 투자자들에게 혼란을 주고 있다는 것입니다.



연간반복매출은 고객과 실제 체결한 연간 또는 다년 계약을 바탕으로 실제 매년 안정적으로 확보할 수 있는 구독 매출을 말합니다.



반면 연환산 매출은 단순히 특정 달의 실적에 12를 곱해서 계산합니다.



최근 AI 기업은 월정액 구독료를 받기보다는, 토큰이나 이용 시간 등 이용량을 기반으로 한 종량제 요금을 부과하면서 연환산 매출을 쓰는 경우가 많습니다.



일부 스타트업은 이를 악용해 소위 '반짝 매출'을 보인 달의 매출액을 기준으로 연환산 매출을 발표하는 방식으로 왜곡된 신호를 주는 경우가 늘고 있습니다.



특히 몇몇 스타트업에서는 통상 반복매출 대상으로 잡지 않는 일시적 토큰 매출이나 수수료, 일회성 장비 판매 매출까지 모조리 합산해 추산한 수치를 연간 반복매출이라고 발표하는 사례도 있습니다.



이 때문에 '반복 매출'이 반복되지 않는 현상이 나타나고 있다는 것이 벤처 투자사들의 지적입니다.



심지어 아예 사실과 동떨어진 실적을 대외적으로 밝히는 사례도 있었습니다.



AI 스타트업 클루리의 로이 리 최고경영자는 지난해 언론에 자사의 연간반복매출을 700만 달러라고 밝혔다가 논란이 불거지자, 자신이 "노골적으로 부정직한" 발언을 했으며 실제 수치는 520만 달러였다고 8개월 만에 뒤늦게 시인했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)